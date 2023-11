Ordenan recortar $4 billones al Presupuesto de 2023 tras fallo sobre regalías

Tal y como lo dijo el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X en la noche de este jueves, desde la Casa de Nariño ya se enviaron las primeras órdenes al Ministerio de Hacienda para que empiece a recortar los recursos a ejecutar este año, teniendo en cuenta que está cayendo el recaudo de recursos por medio de impuestos.



Altas fuentes oficiales le confirmaron a Portafolio que el primer recorte, para el 2023, se estableció en $4 billones y que solo se está a la espera de que se emita la directriz general a las demás entidades estatales.



Pero además, se pudo confirmar que ya se están realizando las proyecciones y análisis para un recorte adicional en las partidas correspondientes al 2024, basados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que empiezan por los $7 billones que se dejarán de recibir tras la caída de la no deducibilidad de las regalías en la Corte Constitucional, que tumbó uno de los pilares de la reforma tributaria aprobada el año pasado.



Dentro de los cálculos a futuro, según las fuentes consultadas, también se está revisando el recaudo esperado por los litigios tributarios, vía a través de la cual el Gobierno espera recaudar $15 billones, con el fin de determinar qué tanta seguridad hay en cada uno de los procesos y así saber con un mayor grado de certeza los recursos que entrarían a las arcas públicas.



Al interior del Ministerio de Hacienda se menciona que, como la Corte no moduló su decisión el golpe para las finanzas públicas será mucho más fuerte, toda vez que se pierde lo recaudado en retenciones en la fuente para el 2023, ya que no se materializará el impuesto a cargo de las empresas y además se sacan de las proyecciones los recaudos proyectados para el 2024.



