Óscar Iván Zuluaga no aceptó cargos por caso Odebrecht

En horas de la mañana de este 10 de julio, inició la imputación de contra Óscar Iván Zuluaga, ex candidato a la presidencia, por sus vínculos con el proceso de la multinacional brasileña Odebrecht.



La Fiscalía señaló que al parecer Zuluaga había acordado que parte de los honorarios del publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, en su campaña fueran pagados por Odebrecht.



Esto fue negado por el indiciado varias veces. Sin embargo, luego de que se revelaran unos audios grabados por Daniel García Arizabaleta, quien fue director de Invías y en algún momento fue el aliado de Zuluaga, se convirtió en un objetivo judicial.



En el material probatorio aparece el excandidato diciendo que sí conocía de la financiación irregular a su campaña por parte de los brasileños.



Según aparece en los audios, la estrategia de financiación se habría gestado en un apartamento al norte de Bogotá en 2014.



Justamente, en una parte de la grabación se escucha a el imputado decir “yo tendré que asumir toda la responsabilidad, si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para proteger a todos”.



Además, agrega : “He planteado que la negociación la hice yo solito, que ni siquiera David está involucrado en esto”.



Con esta información la Fiscalía lo imputó por los siguientes delitos: falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.



En el caso también apareció otra figura. El hijo mayor de Óscar Iván, David Zuluaga, quién en su momento fue el gerente de campaña de su padre, también es investigado porque se supone que el conocería sobre el pago a 'Duda' Mendoça.



Minuto a minuto del juicio

8:24 Inicia la audiencia

Todos se presentan ante el Juzgado 42 de Garantías de Bogotá



8:45 Aparece en cámara Óscar Ivan Zuluaga

El excandidato a la presidencia y su hijo David le cede los poderes a su abogado



8:48 Inicia la imputación



El fiscal AndrésPalencia empieza a leer los cargos para padre e hijo por su presunta conexión con la financiación ilegal de la campaña presidencial.



8:58 Cargos conta Óscar Ivan Zuluaga

Fiscal informa: 2 La campaña recibió de la empresa Odebrecht un aporte en servicios de publicidad que alcanza los 1,6 millones de dólares, dinero que no fue informado al CNE durante la investigación administrativa en 2017 a partir de las denuncias de financiación".



Se establece que los delitos para el indiciado fueron: falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.



9:00 Imputación al excandidato a la presidencia



Fiscalía dice que el cargo por el que deberá responder Zuluaga es fraude procesal



9:02 a 11: 00 Fiscalía presenta detalles de la investigación



Se exponen los tres casos que la fiscalía estudia, uno el de consultoría técnica firmada el 4 de abril con JECM Escritorio de Consultoría Ltda, otro con MPB Marketing Político S.A.S. y otro que se firmó el 17 de abril.



El ente acusador señala que el reporte oficial de los gastos de campaña fueron 1.645.000 dólares pero en realidad con la investigación realizada se descubre que la suma sería 4.300.000 dólares, parte del monto habría sido entregado por Odebrecht.



Más adelante el ente señala que desenredando en el entramado que montó Odebrecht se sabe que hasta 2016 la empresa pagó más de 80 millones de dólares para obtener beneficios en más de 100 negocios.



El fiscal puntualizó que en primera vuelta podían gastarse hasta 20.000 millones de pesos, y para segunda hasta 9.000 millones, pero, Zuluaga, presuntamente, habría presentado un informe en el que no se incluyeron aportes de Odebrecht.



Enseguida, la entidad procede a relatar los delitos y se concluye que Odebrecht es una empresa extranjera y en ningún caso podría aportar a campañas electorales en Colombia porque viola la ley.



Cerca al medio día la Fiscalía señala que: "hubo un pacto de silencio para que no se supiera el origen ilícito del dinero y su cuantía", y que en el escándalo, "los tres mantuvieron el secreto": los Zuluaga y García.



11:17 se establecen los cargos contra David Zuluaga

Luego, la Fiscalía procede a Iimputar a el hijo, David Zuluaga, exgerente de campaña, por el delito de fraude procesal, pues habría participado de la elaboración de seis contratos instrumentalizado por su papá.



11:51 Procuraduría pide aclaraciones



El procurador Henry Bustos pide dos aclaraciones a la Fiscalía, una relacionada al conocimiento y la figura que habría tenido David Zuluaga sobre el financiamiento de Odebrecht en 2014, y la otra sobre el acto delictivo -no ilícito- de Óscar Iván Zuluaga en el cargo por enriquecimiento ilícito.



12:01 Fiscalía responde a solicitudes

El fiscal Palencia contesta al procurador Bustos que como no tienen elementos de que Zuluaga hijo sabía en 2014, por eso no lo procesaron desde ese año.





12:19 Juez avala la imputación

La jefa del Juzgado 42 de control de garantías lee la imputación realizada por el fiscal delegado Andrés Palencia. Y dice que los imputados no podrán enajenar bienes dentro de los próximos seis meses.



12:48 No aceptan cargos



Ambos imputados después de que la juez les pregunta si entendieron los cargos, los indiciados no aceptan cargos.



