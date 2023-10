'Reforma a la salud mantiene riesgos de mayores barreras de acceso'

El Pacto por una Mejor Salud es un grupo conformado por usuarios, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios de salud, profesionales de salud, el sector farmacéutico y más de 80 organizaciones del sector que compartió una serie de puntos que preocupan con respecto al proyecto de ley 339 con el cual se busca reformar el sistema de salud.



En general, asegura que el informe que presentó la comisión que estudió la reforma a la salud, el pasado 4 de octubre, no evidencia las modificaciones que se esperaban en materia de acceso oportuno a los servicios de salud ni la calidad requerida.



Puntualmente, señaló, a través de un comunicado, que no hay una articulación entre los distintos niveles de atención y que la continuidad de los tratamientos de los pacientes no parece que se garantice.



Así mismo, considera que se incrementarán los trámites al "desnaturalizar los centros de atención primaria en salud".



En cuanto al ámbito financiero, considera que sigue sin ser claro quién asumirá la responsabilidad del control de los recursos y controlará el presupuesto.



En este mismo sentido, sostiene que "se mantienen los riesgos de un desborde presupuestal con esta reforma. Siguen sin ser clara la financiación sostenible de esta reforma, ni la manera como se evitaría una cascada de recursos fiscales con cargo a la Nación".

Así, el grupo sustuvo:"La compleja operación del sistema que propone la reforma mantiene la falta de garantía para mejores resultados en prevención y promoción de la salud. Persisten los mecanismos imprecisos para una adecuada gestión del riesgo en salud".



También, comentó que desde el inicio de los debates sobre el proyecto de reforma a la salud, "han incrementado la utilización de mecanismo como la acción de tutela, los derechos de petición, las acciones de cumplimiento, las quejas o reclamos referidas a las dificultades de acceso al servicio o las barreras que encuentran en ciertos procedimientos".



Sobre el empleo en el sector, considera que lo que se presentó no ha generado tranquilidad, más bien da la sensación de inestabilidad.



Por todo ello, manifiesta: "Esta reforma no cambia nada en la operación actual del Sistema de Seguridad Social en Salud y sólo modifica el responsable del manejo de los recursos financieros. Si esto es así, no se justifica que continúe la discusión sobre el proyecto de Ley 339; debería entonces archivarse y presentar un nuevo articulado centrado en ese cambio sobre el responsable de los giros y los pagos en el Sistema".



