Países amazónicos ratifican esfuerzos de cuidado de la selva

Este miércoles se cumplió el segundo día de la Cumbre de la Amazonía, que reunió a los ocho países que hacen parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), incluida Colombia.

En esta, los jefes de estado de los países miembro coincidieron en la necesidad de promover y consolidar una organización con una perspectiva más social.



Estas intenciones se vieron manifestadas en la llamada Declaración de Belém, en la cual se recogieron los intereses comunes de los países entre los cuales se destaca la necesidad de la preservación de la Amazonía, combatir la pobreza y promover el desarrollo sostenible.



El acuerdo prioriza la necesidad de cooperar para abordar los desafíos relacionados con la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, de los suelos y la deforestación, para evitar llegar al punto de no retorno.



Cumbre de la Amazonía EFE

Los objetivos

En la reciente junta, los presidentes de los países en los que la selva amazónica converge, se acordaron un total de 14 objetivos:



1. Fortalecimiento institucional de la Otca:



- Negociación de un Protocolo Adicional al Tratado de Cooperación Amazónica, estableciendo la reunión de presidentes como máxima instancia.



- Reactivar comisiones a nivel ministerial en: Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Salud, Educación, Asuntos indígenas, Transportes, Infraestructura y Comunicaciones y Turismo.



2. Ciudades amazónicas:



- Se crea el foro de ciudades Amazónicas, para fortalecer la cooperación entre autoridades locales de los estados parte.



3. Ciencia, educación e innovación:



- Promoverá el intercambio de conocimientos y el debate sobre estudios y metodologías para reducir la deforestación, impulsar el desarrollo sostenible y evitar el punto de no retorno.



- Articulación de políticas nacionales de educación ambiental y articulación de instituciones de investigación y enseñanza de la Amazonía, así como programas de movilidad académica.



- Estimular el desarrollo regional sostenible y el emprendimiento basado en tecnología sostenible.



4. Monitoreo y cooperación en gestión de recursos hídricos:



- Garantizar el derecho al agua potable, el saneamiento, el equilibrio con los ecosistemas vinculados al agua, generando cooperación en la gestión sostenible de los recursos hídricos de la cuenca, sistemas integrados de monitoreo y alerta hidrometereológica y monitoreo en la calidad de agua para consumo humano.



5. Cambio climático:



- Unir esfuerzos hacia las COP 28 y 30, coordinando el tratamiento que debe darse a la Amazonía en el contexto del cambio climático.



- Insistir a los países en desarrollo en sus compromisos sobre movilización de recursos para financiar el cambio climático.



- Impulsar mecanismos innovadores de financiamiento de la acción climática, entre los cuales está el canje de deuda por acción climática, por parte de países desarrollados.



- Fortalecer la cooperación entre instituciones científicas y académicas de los países para conocer mejor las interrelaciones entre el cambio climático y los ecosistemas forestales.



6. Protección de bosques, zonas costeras y ecosistemas vulnerables:



- Se establece una Alianza Amazónica para el combate a la deforestación, reconociendo la necesidad de trabajar para evitar el punto de no retorno y metas nacionales como la de Colombia de deforestación cero a 2030.



- Garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, que incluyan la definición y delimitación de sus territorios.



- Unir esfuerzos para prevenir y mitigar los efectos del Fenómeno del Niño en la Amazonía.



- Ampliar el mapeo y monitoreo de áreas degradadas, contaminadas o alteradas identificando áreas para la restauración y/o recuperación de los ecosistemas.



- Fomentar oportunidades de empleo sostenible y generación de empleo para poblaciones locales y apoyar la sostenibilidad de zonas de agrobiodiversidad y de sistemas agrícolas tradicionales, así como de pesca artesanal de la Amazonía.



7. Cooperación policial, judicial en delitos ambientales:



- Fortalece la cooperación frente a actividades ilegales y delitos ambientales, incluida la violación de derechos de personas defensoras de los DD. HH. y derechos de los pueblos indígenas y socioambientales.



- Combatir la explotación ilícita de minerales y delitos conexos, así como el tráfico ilegal de especies, con el concurso de los países de destino.



- Colombia convocará una reunión de ministros y autoridades en materia de seguridad pública de la Otca.



8. Infraestructura sostenible:



- Incorporación de estándares de sostenibilidad en la planificación territorial y en la ejecución de proyectos de infraestructura en la Amazonía. Promover la inclusión tecnológica y el cierre de brechas digitales; integrar y robustecer los sistemas eléctricos de comunidades aisladas y nuevos modelos energéticos limpios.



9. Economía para el desarrollo sostenible:



- Promover la innovación de tecnologías para la sostenibilidad en las cadenas productivas, así como la gestión integral del bosque en pie, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, el uso de energías renovables y la promoción de la economía circular, desarrollando una agenda estratégica para el desarrollo integral de la producción basada en cadenas productivas de uso sostenible de los recursos de la biodiversidad en la Amazonía.



- Hacer promoción conjunta de productos y servicios de la Amazonía con productos compatibles con la sostenibilidad de los boques en el mercado internacional, promoviendo la certificación y valorización de los productos amazónicos.



- Avanzar en un diálogo sobre la sostenibilidad de sectores de minería e hidrocarburos en la región amazónica.



- Invitar a los bancos de desarrollo a trabajar en una 'Coalición Verde'.



10. Salud:



- Promover sistemas universales de salud, mejora del desempeño de los programas de salud pública ambiental y planes de contingencia para la protección de la salud de pueblos indígenas altamente vulnerables o en contacto inicial.



- Desarrollar un sistema regional de vigilancia epidemiológica y ampliar acciones de vigilancia de poblaciones expuestas a químicos, en particular mercurio, desechos peligrosos y contaminación por plásticos.



11. Seguridad y soberanía alimentaria:



- Avanzar en elaboración de una estrategia amazónica de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.



12. Protección social:



- La protección social como política con enfoque intercultural estructurante.



13. Derechos humanos y participación social:



- Garantizar participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en procesos de toma de decisiones, así como garantizar sus derechos humanos y colectivos. Cooperar contra violencias basadas en género, misoginia y racismo.



14. Reconocimiento de culturas amazónicas:



- Preservar y revitalizar expresiones culturales amazónicas.



