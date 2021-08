Pandemia aceleró la agenda de tributarias en la región

La crisis económica derivada de la pandemia trajo consigo la necesidad de reformas tributarias y fiscales, pero Colombia no es el único país que se ha visto en la necesidad de modificar sus estatus en pro de mayor recaudo, de hecho, en los últimos meses una ola de iniciativas y proyectos de corte tributario y fiscal han hecho ruido en países como Estados Unidos, España, y también en varios de la región.



En Chile, por ejemplo, desde antes de la pandemia se aprobó una reforma tributaria, la Ley 21.210, que incluyó cambios en materia de IVA, inversión, y un impuesto global complementario (IGC), tanto para personas naturales como para compañías, se aprobó el IVA a plataformas digitales sin domicilio local y el proyecto hizo un especial énfasis en la digitalización de procesos y en el uso de documentos tributarios electrónicos.



“En Chile en 2019 ya se estaba tramitando una reforma tributaria que se aprobó a principios de 2020, pero desde el Congreso, e incluso desde el Ejecutivo, se ha hablado de la necesidad de otra reforma, porque esa quedó corta para las necesidades derivadas del covid”, explica Diana Medina, directora de Seguimiento y Estrategia, firma de consultoría dedicada al análisis comparado de políticas e iniciativas legislativas en la región y que ha venido revisando los proyectos en varios países.



Esta tarea ya quedaría para el nuevo gobierno chileno, y este año en el legislativo de ese país se buscó tramitar también un impuesto de 2,5% a personas naturales, o “super ricos”, con un patrimonio superior a US$22 millones, por una única vez, pero fue rechazado por la Cámara Baja.



Ecuador es otro de los países que, al igual que Colombia, ya avanza en una propuesta de reforma tributaria para este año, a pesar de que la iniciativa aún no ha sido radicada por el Gobierno de Guillermo Lasso.



Sin embargo, el mandatario ya ha revelado varios de los cambios que traería su propuesta, entre los que se incluye eliminar impuestos, como una estrategia para salir de la crisis.



Entre las puntadas que ha dado Lasso se contempla la derogatoria del impuesto del 2 % sobre las ventas de los microempresarios, eliminar el impuesto a la salida de divisas de forma progresiva, también el de activos en el exterior, el gravamen a la renta sobre herencias, legados y donaciones, e incluso el IVA a algunos productos de primera necesidad que hacen parte de la canasta básica.



En días pasados, el ministro de Economía y Finanzas ecuatoriano, Simón Cueva, aseguró que la propuesta de reforma tributaria que se enviará a la Asamblea Nacional está casi lista.



En el caso de Perú, el recién electo presidente, Pedro Castillo, anunció en su discurso de posesión el pasado 25 de julio que va a convocar a una Asamblea Constituyente para reformar el modelo económico.



“En el caso de Perú desde el año pasado se había presentado una iniciativa que buscaba generar beneficios tributarios y fiscales, que fue presentado por el partido del Frente Amplio, pero se archivó este año. Con la llegada de Pedro Castillo a la presidencia en el país inca se ha puesto sobre la mesa la necesidad de plantear una reforma”, explicó Medina.



En Centroamérica el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, ha planteado en varias ocasiones que el país requiere de “ajustes fiscales” y “cambios estructurales” como resultado del impacto de la pandemia.



Sin embargo, el Gobierno ha descartado un alza de impuestos a las personas, y se están enfocando en una política fiscal anticíclica. Desde inicio de año realizó varias jornadas de diálogo nacional, y se discutió la posibilidad de una reforma para la segunda mitad del año, algo que no se concretó.



Desde el Ministerio se ha venido evaluando también el anteproyecto de ley que busca gravar las ganancias de las empresas tecnológicas que los panameños utilizan a través de tarjetas de crédito, como otra alternativa de ingresos para esta nación, que recaería en empresas internacionales y no en los ciudadanos.



El país introdujo el año pasado también un proyecto ante la Asamblea Nacional que busca regular los criptoactivos.



“El solo hecho de que estamos llegando hacia la economía digital implica que tiene que haber cambios estructurales en nuestro sistema impositivo”, aseguró Alexander a medios locales hace un par de meses.



Finalmente, en México, desde el gobierno de Manuel López Obrador se había hablado de la necesidad de una reforma fiscal para el segundo semestre de este año, pero a principios de julio se descartó para 2021.



Por otro lado, desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se ha mencionado en que más allá de reformar las tasas lo que podría buscarse es recaudar por medio de los grandes contribuyentes, y se ha propuesto una “miscelánea fiscal”, una reforma que será presentada junto al Paquete Económico de 2022.



Claves en Colombia



En Colombia el nuevo proyecto de reforma tributaria o ‘Ley Inversión Social’ que se espera inicie su debate en poco días busca recaudar $15,2 billones, y basa su estrategia en tres objetivos, proteger a los más vulnerables, por medio de la extensión de programas como Ingreso Solidario o el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef); reactivar la economía, con iniciativas como el subsidio de 25% para que las empresas contraten nuevos trabajadores jóvenes; y estabilizar las finanzas, con estrategias de recaudo impulsadas por una mayor tasa de renta corporativa, medidas contra la evasión, y una estrategia de austeridad en el gasto de parte del Gobierno.