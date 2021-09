Archivo particular

La economía colombiana se ha ido recuperando poco a poco del choque de la pandemia, y aunque son varias las proyecciones que recientemente se han elevado, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, continúa previendo un crecimiento de 6% para el PIB de 2021.



Este dato está muy por debajo de otros organismos como el Banco de la República (7,5%), la Ocde (7,6%) y la Cepal, que hace dos semanas elevó la previsión del crecimiento del PIB nacional desde el dato de 5,4% que había trazado en julio hasta el 7,5 %.



E incluso, que otras entidades como Asobancaria, que actualizó al alza sus proyecciones para la producción económica colombiana a 8,2% para 2021, o Corficolombiana, que también decidió subir su pronóstico a 8,4%.



De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta postura más tímida y conservadora que la del mercado tiene que ver con dos elementos: “todavía hay incertidumbre en el panorama internacional y lo que pueda pasar con el virus y las variantes”, aclaró la cartera a este medio, si bien reconoce que las cifras indican que la recuperación está marchando.



“Nuestras proyecciones son conservadoras porque la situación del año pasado y este ha demostrado que en cualquier momento las condiciones pueden cambiar. Hay que seguir analizando la evolución de la pandemia, el proceso de vacunación, el avance de la reactivación y, con base en eso, se tomarán decisiones en cuanto a nuestras proyecciones”, dijo el Ministerio.



Si bien MinHacienda se ha mostrado cauto con sus pronósticos, para los expertos esta postura no es desacertada.



Andrés Langebaek, director de estudios económicos del Grupo Bolívar-Davivienda, aseguró que “es preferible tener un ministerio que subestime el crecimiento a que lo sobreestime, porque cuando se trata de recaudos de impuestos, entre más crece la economía más ingresos hay, y tener ‘cuentas alegres’ sobre el crecimiento, si no llegara a crecer a ese nivel, esto tiene efectos graves en términos de déficit”.



Pero Langebaek reconoció también que sí hay factores de incertidumbre, aunque aseguró que en lo relacionado con el tema de la variante delta, Colombia es uno de los países donde la incidencia de esta todavía es muy baja, pero que otro tema relevante es la incertidumbre de un año preelectoral.



Juan David Ballén, director de análisis y estrategia y Casa de Bolsa, complementó por su parte con que en su opinión “es posible que antes de finalizar año lo revisen al alza. Los datos de indicadores líderes sugieren que la economía sigue recuperándose a un buen ritmo”, y añadió que desde la entidad se mantienen en un pronóstico de 8%.



Además, Ballén aclaró que “es posible que como cambiar ese dato tiene tantas implicaciones, muchas variables se calculan con ello y están dentro de los supuestos de Presupuesto y demás, se tomen más su tiempo”.



Justamente, el Ministerio de Hacienda aseguró que no descartan esa revisión al alza para el PIB. “Cuando tengamos más información sobre el desempeño de la economía en los próximos meses puede existir alguna revisión y, cuando eso pase, lo estaremos informando oportunamente”, indicó la entidad.



