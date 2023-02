Presidente Petro sigue abierto al diálogo con los taxistas

Este miércoles 22 de febrero se está llevando a cabo un paro nacional de taxistas después de no llegar a un acuerdo en las conversaciones con el Gobierno Nacional. El pasado 21 de febrero los taxistas se levantaron de la mesa de diálogo exigiendo la presencia de otros ministros en la conversación.

Aseguraron, además, que no había garantías para llegar a un acuerdo. Por eso, desde horas de la mañana de este miércoles, en diferentes ciudades, se empezaron a ver aglomeraciones de taxistas.



Es el caso de Cali, Bucaramanga y Santa Marta. En Bogotá, en las últimas horas, algunos líderes gremiales afirmaron que levantarían el paro en diferentes puntos pues no había garantías para la manifestación.

Aseguraron que les estaban inmovilizando los carros y también se los estaban rompiendo. Por ello, la manifestación no continuará en algunos puntos de la capital donde los taxistas se empezaron a retirar.

Ante esta noticia, el presidente Gustavo Petro se pronunció y se mostró abierto al diálogo con el gremio de conductores. "En mi gobierno no hay falta de garantías. El taxista es un trabajador, muchas veces una mujer, cabeza de familia y el Estado debe ayudar a dignificar su trabajo. Las puertas del diálogo están abiertas", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

En mi gobierno no hay falta de garantías. El taxista es un trabajador, muchas veces una mujer, cabeza de familia y el Estado debe ayudar a dignificar su trabajo.



Herminso Bermúdez, uno de los líderes del gremio en Bogotá, manifestó las razones para manifestarse son varias, entre ellas está el inconformismo por las aplicaciones de transporte. Según dice: “Si compran un carro particular es para transportar a la familia; si quieren entrar al gremio nadie se los va a rechazar”.



Otra de las razones que menciona Bermúdez es que no hay acuerdo con las tarifas de los combustibles. Esperan que las alzas para el gremio sean más moderadas; de lo contrario, implicaría un aumento en el precio de la tarifa de cada viaje.



También señala que el régimen sancionatorio se ha discutido por casi 10 años y sigue en discusión. “No es un hecho porque no se ha presentado al Congreso”.

