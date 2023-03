Paro minero: aún no hay acuerdos con Gobierno

El paro minero en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño ya completa 20 días. Los mineros de esta zona han adelantado una serie de manifestaciones para protestar en contra de la afirmación del ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre terminar la maquinaria amarilla para extracción de oro en la región.



Los promotores del paro enviaron una serie de peticiones al Gobierno, como que se reconozca una minería tradicional, “quitando la calificación de mineros ilegales”. Así mismo, se pedía presunción de legalidad y no al contrario.



De hecho, los representantes del Comité del paro se reunieron con miembros del Gobierno en Bogotá. Sin embargo, Saúl Bedoya, vocero del comité, explicó que si bien han tenido espacios de diálogo, lo cierto es que no ha llevado a acuerdos con respecto a las peticiones que han hecho.



“El hecho de que se brinden escenarios de diálogo no significa que se está dando respuesta; ha habido una dilatación de las soluciones”, apuntó.



Aseguró que los mineros están dispuestos a mejorar aspectos como los criterios ambientales y la delimitación de su actividad, incluso señaló que han propuesto la creación de un distrito minero. “Llegamos con un ánimo propositivo, tenemos planes ambiciosos”, explicó.



No obstante, piden una caracterización exprés de los mineros, para “evitar la proliferación de la minería y evitar un mayor impacto ambiental”.



Dijo que el Gobierno propuso un subsidio para los mineros mientras se da la caracterización y legalización, al que se opusieron. Bedoya explicó que no es minería de subsistencia, sino empresarial, de la cual dependen un número importante de familias de la región.



Con respecto a la presunta participación de grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo, Bedoya aseveró que no es culpa ni responsabilidad de los mineros si es así. “No se puede estar estigmatizando en específico a una actividad solo por el hecho de que se quiere acabarla”, dijo.



Tanto Bedoya como los promotores del paro esperan que las reuniones con el Gobierno Nacional continúen para llegar a soluciones a las peticiones de los mineros.



PORTAFOLIO