El Gobierno analizará las propuestas presentadas por el Comité de Paro

El Gobierno Nacional y el Comité del Paro acercaron este viernes aún más sus posiciones con miras a permitir que se instale una mesa de negociación y discutir los puntos claves del llamado pliego de emergencia que ha motivado el paro nacional, en medio de las movilizaciones que continúan en algunas partes del país.

Luego de llegar a acuerdos frente a las garantías del derecho a la protesta pacífica, lo cual era una línea roja para los líderes del paro, quienes anunciaron movilizaciones para la próxima semana, las partes se concentraron en la redacción de un documento definitivo que contenga cómo se garantizará este derecho y en la construcción de la hoja de ruta para entrar en la negociación de los temas de fondo.



Durante las primeras horas del encuentro de ayer, que arrancó hacia las 10 de la mañana, se creó una subcomisión de ocho integrantes del Comité del Paro y ocho integrantes del Gobierno, que se reunieron por aparte conciliando textos, con el fin de discutirlo en una mesa plenaria, que arrancó sobre las 3 de la tarde, con el propósito de tratar de llegar a un documento final y ponerle fecha y hora al inicio de negociación con miras al levantamiento del paro.



La jornada, si bien tuvo momentos de duras discusiones, se dio con menos tensiones que en reuniones anteriores.



Fue de buen recibo especialmente la declaración del comisionado de Paz y coordinador de la negociación por parte del Gobierno, Miguel Ceballos, quien hizo un llamado a no estigmatizar a los líderes del paro ni a las personas que se están movilizando.



“Hacemos un llamado a la prudencia. Rechazamos cualquier señalamiento contra líderes que promueven la manifestación pacífica. El país reclama sensatez para construir acuerdos, cualquier estigmatización contra los negociadores del Comité del Paro o del Gobierno es inaceptable”, manifestó Ceballos.



Este pronunciamiento tenía destinatario directo: José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quien en la mañana señaló que “quienes promueven la destrucción de la economía con vandalismo y bloqueo de vías no deben tener estatus de negociadores”, e incluyó la foto que horas antes había publicado el comisionado de Paz junto con el ministro de Vivienda al lado de los negociadores del paro.



Ya en la reunión en plenaria, luego de conciliar textos entre las subcomisiones, de manera juiciosa comenzaron a trabajar en los 19 puntos o exigencias que hizo el Comité de Paro en materia de garantía de seguridad para quienes protestan.



Uno de los temas de discusión tuvo que ver con las funciones y las facultades que tiene el Esmad. En este punto, el Gobierno fue claro en señalar que la legislación ya establece las responsabilidades y los castigos cuando hay excesos en la ley.



Gobierno analiza documento

La oficina del Alto Comisionado para la Paz indicó, en la madrugada de este sábado, que analiza un documento de contrapropuestas presentado por el Comité Nacional del Paro. La comisión bilateral - creada el jueves pasado y compuesta por 8 delegados de cada una de las partes- se reunirán hoy a partir de las 11 de la mañana.



En un comunicado se informó que han intercambiado textos que contienen aspectos relacionados con las garantías para el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica.



“El Gobierno Nacional valora los avances en la construcción de un documento con puntos de acuerdo que fortalezcan la garantía de los derechos a la vida, salud, trabajo y la seguridad alimentaria que necesita el país; de todos los colombianos, los que marchan y los que no marchan”, agrega.



Además, informan que los documentos preparados por el Gobierno Nacional han contado con el aval de los ministros del gabinete, “cuyas funciones están directamente relacionadas con preservar el orden público, ofrecer las garantías para la manifestación pública y pacífica, así como la libre movilidad”.



El Gobierno condenó los bloqueos que hoy persisten e insistió en hacer los esfuerzos necesarios, con gobernadores y alcaldes, para “lograr el inmediato levantamiento de dichos bloqueos”.



“Seguiremos trabajando en el esfuerzo por instalar una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro, reiterando la voluntad indeclinable del Gobierno Nacional por mantener un diálogo constructivo”, puntualizó el documento.



POLÍTICA