Gobierno y CNP tienen 'consensos' en 16 puntos, tras nueva reunión

Este jueves 3 de junio, finalizó una nueva reunión entre el Gobierno Nacional y los miembros del Comité del Paro (CNP) y se presentaron nuevos 'avances', según se dio a conocer.



Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, aseguró que hay 'consensos' en 16 puntos, pero aún faltan 15 para firmar un preacuerdo y sentarse a negociar.



Archila dijo que, para el Gobierno, "darle la totalidad de las garantías a la protesta es prioridad", pero que hay preocupación por los bloqueos.



“Los bloqueos continúan produciendo muchísimo dolor para el país. Para los empresarios, para los empleos que se están perdiendo. Nos preocupa el efecto que están teniendo las continuas manifestaciones en pleno pico del covid”, añadió.



Además, resaltó que "preocupan los efectos que pueden estar teniendo las manifestaciones con el pico del covid-19".



El CNP, por su parte, dijo que aunque se llegaron a acuerdos, hay varios puntos que "falta precisar y otros en los que se identifican grandes discrepancias, como la no participación de las fuerzas militares en las protestas, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas el no uso de armas de fuego en las protestas, las condiciones para la intervención del Esmad en las protestas, y el mecanismo de seguimiento al acuerdo".



También aseguró que se tiene toda la "voluntad de llegar a un acuerdo, nos mantenemos en las conversaciones", pero que el responsable de la demora es el Gobierno: llevamos 36 días de paro, 36 días en los que no se concreta una voluntad para poder entrar a negociar".

⚠️ [DOCUMENTO DEL COMITÉ NACIONAL DE PARO] ⚠️



Comunicado oficial



3 de Junio de 2021 pic.twitter.com/aBzu02cCCB — Central Unitaria de Trabajadores #ParoNacional2J (@cutcolombia) June 4, 2021

Para este viernes 4 de junio, a las 9 a.m., se citó a una nueva reunión.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO