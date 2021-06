Gobierno niega que esté dilatando la negociación con el Comité de Paro

El Comité Nacional del Paro (CNP) aseguró que el Gobierno Nacional está chantajeando y dilatando la firma del acuerdo para garantizar la protesta social, requisito para sentarse a negociar el pliego de peticiones relacionadas con el paro.



(Lea: Empresarios apoyan asistencia militar para 'garantizar orden público').

De lo que habla el CNP es del preacuerdo que, dice, se alcanzó el pasado 24 de mayo y que aún no se ha firmado.



Ante esto, el consejero presidencial para la Estabilización y vocero del Gobierno en las negociaciones, Emilio Archila, explicó las razones por las cuales no han firmado el documento, negando cualquier dilatación.



(Vea: ¿Por qué se decide reabrir en medio de pico de contagios?).



Lo primero que dijo Archila fue que "lo que habíamos acordado era que las evoluciones del texto sobre garantías a la protesta las íbamos a construir y quedamos sorprendidos con la decisión del CNP al señalar que la metodología que habíamos acordado ambas partes no era la apropiada“.

El consejero presidencial Emilio Archila (centro) lidera las conversaciones del Gobierno. @EmilioJArchila

Agregó que ese preacuerdo debe tener consensos sobre desbloqueos, pues el Gobierno y los colombianos "necesitan que los bloqueos terminen" y "no tiene una sola línea sobre eso".



(Vea: Empleo juvenil, tarea pendiente de Gobierno y sector privado).



"Texto aprobado nunca hubo. No se le puede decir eso al país porque no es así. Solo hubo un borrador y eso lo íbamos a estudiar con los abogados de las partes para lograr un punto de entendimiento", cerró Archila, asegurando que están dispuestos a sentarse a la mesa para hablar del pliego de emergencia.



PORTAFOLIO