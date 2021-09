Puntos de concentración de la jornada de paro de este martes

Este martes 28 de septiembre, Colombia vive una jornada de paro, la cual fue convocada por dos frentes: el Comité Nacional del Paro (CNP) y colectivos feministas.

Por el lado del CNP, la convocatoria se da para exigir al Congreso de la República el trámite de los diez proyectos de ley que presentaron en julio pasado.



(Vea: Armas traumáticas: el 'juguete' que se compra fácil en Colombia).



Por el lado de los colectivos feministas, la convotario se dio para exigir el aborto legal, seguro y gratuito.



En Bogotá, estos son los puntos de manifestación que se tienen confirmados:



- Universidad Pedagógica.

- Parque Nacional.

- Calle 27 con carrera 10.

- Plaza de la Hoja.

- Portal Américas.

- Chicalá.

- Avenida Cali con Suba.

- Puente de la Dignidad.



(Vea: La defensa del Minhacienda a artículo de la Ley de Garantías en el PGN).



En Medellín, la invitación es para que la ciudadanía se reúna en el parque de Los Deseos, desde donde se moverán por la calle Barranquilla, la avenida del Ferrocarril, el sector de San Juan y el parque de Las Luces, del barrio La Alpujarra. Este último es el punto final y donde se realizarán actos políticos y culturales.



(Vea: Claves del desempeño que ha tenido el sector de vivienda durante 2021).



MINUTO A MINUTO



4:45 p.m.

Enfrentamientos entre manifestantes y encapuchados en inmediaciones del puente de La Dignidad, en la localidad de Usme. Hay unas 300 personas en en el lugar, además de los miembros de la Fuerza Pública: Esmad y policías, que están tratando de dispersarlos.



3: 40 p.m.

Hay bloqueo total en la avenida Primero de Mayo por manifestación.



2:50 p.m.

Un grupo de 10 personas bloquean un carril de la 72 con 12, cerca de la Universidad Pedagógica, en Bogotá.



Por esta razón, se sugiere que los vehículos que transitan por la calle 72 al accidente tomen la carrera 11 alsSur hasta la calle 67 al occidente, luego la carrera 17 y retomar por esta al norte hasta la calle 72.



1:50 p.m.

El Eje Ambiental, de TransMilenio, retoma su operación.



Ahora, la zona de Usme no tiene servicio de alimentadores.



El resto del Sistema opera sin novedades relacionadas con manifestaciones.



1:30 p.m.

​Comunidad Indígena embera hace plantón en inmediaciones al edificio Avianca. Ya hay unas 100 personas en ese lugar.



En el puente de La Dignidad, en la avenida Caracas con calle 75A sur, unas 50 personas hacen bloqueo.



El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) también se moviliza por Bogotá.



1:15 p.m.

Manifestantes llegan a la Plaza de Bolívar, de Bogotá. Hay unas 800 personas.



12:45 p.m.

Manifestaciones en la calle 23 con carrera 10, en Bogotá.



Estaciones del Eje Ambiental, de TransMilenio, dejan de funcionar. El resto del sistema opera sin novedades relacionadas con manifestaciones.



12:25 p.m.

Grupo de 300 personas que salió desde el parque Nacional va por la carrera 10 con calle 20.



La Secretaría de Movilidad recomienda una ruta alterna para los ciudadanos que no hacen parte de la marcha: carrera 7 al sur hasta la calle 32, luego la carrera 13 y la carrera 10 hasta la calle 19, de ahí al oriente para luego tomar nuevamente la carrera 7 hasta la Plaza de Bolívar.



En el puente de La Dignidad ya hay 20 personas y hay afectaciones en ambos sentidos de la avenida Caracas, a la altura de la calle 75A sur. Y en el edificio Avianca continúan el plantón con 50 personas sobre el andén.



En TransMilenio, dejan de operar las estaciones Museo del Oro, Aguas, Museo Nacional, San Diego, Las Nieves y San Victorino.



11:00 a.m.

Hay manifestaciones desde el parque Nacional (cerca de 300 personas) hacia la Plaza de Bolívar.



En el puente de La Dignidad, 10 personas hacen bloqueos sobre la avenida Caracas. Y en el edificio Avianca, ya son 50 personas las que se reúnen.



8:30 a.m.

Puente La Dignidad: Afectación vial en puente de La Dignidad, en Bogotá, por plantón de 20 personas.



Además, grupo de indígenas embera protestan en el edificio Avianca, en la carrera 7 con calle 15. Son 30 personas.



7:20 a.m.

El IDU informó que sus oficinas solo prestarán servicios hasta la 1:30 p.m.



6:30 a.m.

Movilidad con normalidad en la capital colombiana.



PORTAFOLIO