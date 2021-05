‘Sin humo blanco’ terminó reunión entre Gobierno y Comité de Paro

El Gobierno se reunió este lunes con el Comité Nacional de Paro, en un encuentro en el que se reiteró la voluntad de diseñar acuerdos y soluciones con el fin de lograr un consenso y respuestas rápidas y necesarias para el beneficio de los colombianos.



Sin embargo, no se logró un acuerdo definitivo para conjurar el paro.



"No se llegaron a acuerdos. No se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta", advirtió el Comité Nacional del Paro tras finalizar el encuentro.



Tras la reunión, a la que asistieron el presidente de la República, Iván Duque; el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz; el representante de la Iglesia Católica monseñor Héctor Fabio Henao; director de Pastoral Social; la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y los representantes del comité de paro, anunciaron que habrá nueva movilización para el 12 de mayo tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional.



Jennifer Pedraza, una de las líderes estudiantes, señaló que "esto es una reedición de lo que pasó en noviembre del 2019 cuando se desconocieron las exigencias. El discurso de Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza".



Entre las exigencias que pidieron es que “pare la masacre y que se pare la violencia contra las personas que están haciendo legítimo ejercicio del derecho a la protesta”.



Asimismo, el Comité Nacional de Paro llegó a hablar con el Gobierno sobre aspectos adicionales para negociar un pliego de emergencia que contiene los siguientes puntos:



1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.



2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.



3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).



4. Subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.



5. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.



6. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica



7. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.



Durante la reunión, el presidente Iván Duque señaló que les reiteró su "voluntad de diseñar acuerdos y soluciones en beneficio del país y que logremos, en consenso, respuestas rápidas y necesarias para el beneficio de los colombianos", no obstante no llegaron a un consenso.