Partido Conservador y la U se bajan del proyecto de reforma a la salud

“No asistiremos a una reunión más del Proyecto de ley de Reforma a la salud porque consideramos que es una pérdida de tiempo”, dijo en la tarde de este jueves el presidente del partido Conservador Efraín Cepeda

(Reforma a la salud: liberales decidieron que no apoyarán al Gobierno).

(Alza de gastos golpea a la salud, pero el sector se mantiene).

En la tarde de este miércoles trascendió la información que a los partidos de La U y el Conservador les habría llegado ya el texto definitivo de la reforma a la salud. La alarma se encendió entre varios congresistas al conocer que es el mismo que provocó el alejamiento del Partido Liberal.



(Fedesarrollo hace propuesta para mejorar sistema de salud, sin reforma).



La pregunta que gravitaba entre las colectividades era: ¿Se trata del mismo borrador? La situación es tan crítica que Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, acaba de hacer ese anuncio que en la práctica pone en cuidados intensivos a la reforma.



(Las trabas que está teniendo la reforma a la salud).



El partido de la U, por su parte, no acompañará la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de analizar el nuevo articulado que les fue entregado por parte del Ejecutivo.



Con esta decisión, el Gobierno se quedó prácticamente solo con los votos del Pacto Histórico, pues tres de los partidos de la coalición ('la U', liberales y conservadores) no acompañarán el proyecto oficial y el Ejecutivo no se ha asegurado los votos de la Alianza Verde.



"Recibida la ponencia del proyecto de reforma a la salud encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados por lo cual presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas", trinó la jefa del partido de 'la U'.



Precisamente, en entrevista con EL TIEMPO, había advertido cuáles eran algunas de las dudas que ellos tenían y que, definitivamente, no iban a acompañar.



"Esos fondos territoriales es una burocratización innecesaria. Lo expresamos así en la noche del lunes, que había que eliminarlos y llegamos a un acuerdo de que se elimine el tema de burocracia y solamente haya una cuenta, llamada Fondo Cuenta, de la Adres en cada uno de esos territorios. No más, sin burocracia", comentó.



Esto, a pesar de que había reconocido que tanto la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el presidente Gustavo Petro tenían una actitud de concertar. Incluso, dijo que "cedió, cedió en los fondos. Ella la veo como más tranquila".



No obstante, una vez más, cuando recibieron el articulado no se reflejaban los acuerdos en los que habían trabajado durante las últimas semanas.



Así las cosas, se espera que estos tres partidos, que tienen un poderoso bloque en el Congreso, presenten su propio proyecto de ley. Entre los tres, suman 75 representantes a la Cámara y 38 senadores.



EL TIEMPO - POLÍTICA