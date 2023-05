Partido de la U presentó ponencia alterna para la reforma laboral

Mientras se espera que este miércoles los ponentes de la reforma laboral radiquen el articulado para el primer debate del proyecto ante la Comisión VII de la Cámara de Representantes, desde el Partido de la U se radicó a primera hora una ponencia alterna al texto mayoritario.



Esta ponencia fue radicada por el representante a la Cámara, Victor Manuel Salcedo.



Entre las diferencias de los textos se destaca la propuesta en relación a la jornada diaria de trabajo. La propuesta del Partido de la U busca que el trabajo diurno maneje una jornada entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., y que el trabajo nocturno inicie desde las 8:00 pm y las 6:00 am del día siguiente.



El texto del Gobierno persigue una jornada de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y a partir de ese horario, el inicio de los recargos nocturnos.

Sin embargo, la ponencia alterna hace una salvedad: “Cuando la tasa de informalidad laboral se encuentre por debajo del 45% y el desempleo por debajo del 9% certificados por el DANE para el 30 de noviembre del respectivo año, la jornada laboral nocturna del año siguiente empezará a partir de las 07:01 p.m”.



Y a su vez, propone que “si las respectivas tasas de desempleo e informalidad laboral reflejan un incremento por encima de los niveles anteriormente enunciados para el 30 de noviembre del respectivo año, certificados por el DANE, la jornada nocturna del año siguiente empezará a regir a partir de las 08:01 p.m.”.



Otra discrepancia está, por ejemplo, que la ponencia alterna propone que la remuneración de los dominicales y festivos tenga un recargo de 85% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, mientras que el articulado del Gobierno busca que sea de 100%.



Ayer la bancada del partido anunció su decisión de declararse en independencia frente al Gobierno de Gustavo Petro.



"Hemos deliberado de manera sosegada y hemos considerado apartarnos de la Coalición de Gobierno e irnos a la independencia y seguir actuando coherente y responsablemente para así poder responder positivamente a las necesidades más apremiantes del país", indicó el Partido de la U en un comunicado.



La bancada sostuvo que sus congresistas acompañarán las propuestas que beneficien al país y se apartarán de los proyectos que impacten de manera negativa al pueblo colombiano.



Hemos decidido como bancada declararnos en independencia frente al Gobierno.



Hemos decidido como bancada declararnos en independencia frente al Gobierno.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio