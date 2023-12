¿Nuevo agarrón por los pasaportes? 'Rifirrafe' entre canciller y Germán Calderón

La polémica por la declaración desierta de la licitación para la elaboración de los pasaportes en Colombia parece no detenerse. Luego de que Thomas Greg & Sons anunciara una demanda contra el Estado, se ha intentado llevar a cabo una conciliación a través de la Procuraduría, para poder establecer acuerdos con esta firma, es fecha en la cual no se han logrado grandes avances.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Todo lo contrario, los cruces de declaraciones persisten. A la vez que varios sectores y funcionarios allegados al canciller Álvaro Leyva insisten en la necesidad de conciliar, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores se mantiene en su negativa.



(Lea: ¿Qué pasó en la audiencia de conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg?).



En declaraciones para la revista 'Semana', Leyva instó en que "no conciliará" e hizo referencia a lo ocurrido con su abogado, Germán Calderón, quien presentó su renuncia como apoderado del canciller esta semana.



Calderón, hombre cercano a Leyva y de su director de asuntos jurídicos internacionales, Juan Carlos Losada Perdomo, ha manifestado la necesidad de conciliar con Thomas Greg, pues de no hacerlo, puede traducirse en un fuerte detrimento patrimonial para el Estado.

Álvaro Leyva, canciller de Colombia Jaiver Nieto / EL TIEMPO

No obstante, Leyva, en declaraciones para 'Semana', enfatizó que no conciliará y señalo al jurista de "cambiar de opinión" de forma repentina y sin consulta previa.



(Más: Por qué se cayó la oferta de arreglo de Thomas Greg para no demandar a la Cancillería).



“Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad. Reitero: ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso”, afirmó el canciller en la publicación.



A la postre, agregó que Calderón "era mi abogado hasta que, sin consultar, resolvió decir que había que conciliar con Thomas Greg & Sons. Él no era amigo de conciliar hasta las 9:30 de la noche del miércoles pasado (…)".

Pasaportes.

Leyva añadió que "él no fue amigo de conciliar. Nunca me lo manifestó (...) cambió de parecer (...). No he vuelto a saber de él, simplemente que se presentó y se contradijo en todo lo que antes había manifestado".



La respuesta del abogado

Al conocerse esta declaración, se reveló a través de redes sociales un comunicado de prensa del abogado Germán Calderón, en el que manifiesta las veces en las que fue partidario de conciliar en este proceso, no solo desde el proceso de mediación iniciado el 13 de diciembre, sino desde el 24 de noviembre, en la primera junta con el Comité de Conciliación.



(Le recomendamos: ¿Quién es Beatriz Helena García, la primera mujer en ser ascendida a almirante?).



“No hay que olvidar que, desde ese Comité, todos los miembros del mismo, incluyendo al delegado del Canciller y mi persona, como apoderado, manifestamos la necesidad de, textualmente, 'buscar posibles fórmulas de conciliación'", se señala en el comunicado.

Atentos: El abogado Germán Calderón España emite comunicado desmintiendo las afirmaciones que hizo el Canciller @AlvaroLeyva en la @RevistaSemana Calderón dice que entre otras cosas, no le aceptaron la renuncia antes del comité de conciliación para evitar demanda de Thomas Greg… pic.twitter.com/ozOdkmzrd4 — Ricardo Ospina (@ricarospina) December 16, 2023

El abogado agrega que esta posición de conciliar fue ratificada antes de una nueva reunión de dicho comité, programada para el 7 de diciembre. "Como se prueba, de los diversos momentos en que emití los conceptos al respecto, todos ellos fueron congruentes desde mucho antes de la celebración del Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023".



Y añade: "Siempre he sido un abogado y una persona que actúa con la consistencia y el carácter suficiente para adoptar decisiones, pues mi criterio jurídico marca mis posiciones y recomendaciones que siempre estarán ajustadas al ordenamiento jurídico colombiano e internacional".



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - REDACCIÓN