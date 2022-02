Peñalosa: dejar el petróleo es dejar dólares bajo tierra 

Enrique Peñalosa ha sido dos veces alcalde de Bogotá, y tras gobernar la capital de Colombia, espera convertirse en Presidente de la República para el periodo 2022-2026. El precandidato por el Partido de la U en la Coalición Equipo por Colombia, considera que el foco del país debe estar en promover la inversión, y la seguridad, para así, abrir nuevas oportunidades en el comercio global.



¿Cuál considera que es el mayor desafío que tiene el país en términos económicos?



El reto económico es acabar con la pobreza, pero la única manera real de lograrlo es con más inversión privada en empresas pequeñas, medianas y grandes, colombianas o extranjeras. Lo más importante que tiene que hacer un gobierno es crear condiciones favorables a la inversión. Eso implica condiciones de seguridad, de cumplimiento de la ley, de infraestructura, en materia tributaria, entre varios aspectos.



Es muy importante que los colombianos entiendan eso. Hay países más ricos que nosotros porque producen más por persona, y producen más porque hay más inversión acumulada, ya sea en maquinaria, infraestructura o capital humano. Colombia adoptó la economía de mercado no porque le sirva a los ricos, sino porque es la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad.



¿Cómo impulsaría la productividad en el tejido empresarial colombiano?



Contrario a lo que dicen algunos sabios economistas, los empresarios buscan la productividad, pero en la medida en que también tengamos claro que estamos integrados al mundo y estamos compitiendo. La verdadera competencia es por la inversión, y para crecer aceleradamente por encima del 5% necesitamos exportar más, pero para ello necesitamos una economía más abierta, no los absurdos que propone Gustavo Petro de subir los aranceles, porque eso lo que hace es que haya más inflación y menos eficiencia, competitividad y productividad.



Las importaciones son insumos para nuestras exportaciones. El gobierno puede contribuir a la productividad con infraestructura o mejor educación, y en Colombia ya hay una serie de beneficios tributarios para las inversiones en capital productivo, y eso ayuda a que haya más competitividad en teoría.



¿En cuáles sectores se debe invertir?



Más que decir que sectores van a crecer, hay que mirar más allá de las exportaciones típicas, y también revisar las zonas industriales, y agropecuarias. Primero, tenemos que darnos cuenta que desde la Costa Caribe estamos más cerca de EE.UU. que México, y EE.UU. es el principal mercado del mundo y tenemos que enfocarnos en su costa este más que cualquier otra cosa. En México hay miles de industrias de exportación y en Colombia casi nada, y esto es algo que hay que promover. Hay que hacer megazonas industriales, crear estímulos tributarios específicos para las industrias de exportación, aprovechar el TLC que tenemos, el nearshoring.



En el sector agropecuario hay cosas interesantes, el potencial del aguacate es muy grande, por ejemplo, pero no es lo único. Colombia es un país donde el desarrollo está muy alejado de la costa, pero hoy podemos hacer también exportaciones por internet, con temas como diseño. Para ello necesitamos mejor conectividad, mejor educación, bilingüismo y talento preparado como ingenieros y programadores.



Y de otro lado está el Pacífico, la puerta hacia China, Corea, Singapur y Japón, e incluso de EE.UU., con California. Hay que ver el caso de Panamá y Guayaquil, mientras nosotros tenemos un desastre en el Pacífico, con zonas dominadas por grupos al margen de la ley. Vamos a transformar las ciudades del Pacífico para que haya inversión y turismo.



¿Estaría de acuerdo con otra tributaria?



No. Las tarifas que tenemos hoy son muy altas, pero antes que nada, el Gobierno tiene que ser muy austero. Los impuestos son más que altos con una tarifa de renta de 35%, un IVA de 19%, entonces el ingreso tributario está aumentando y en 2023 llegará al 14% o 15% del PIB. El recaudo en 2021 fue de $173 billones, las luchas antievasión están teniendo mucho éxito, se pasó de $9,6 billones en 2018 a $24 billones en 2021. Es decir, en cuatro años se lograron $60 billones por cuenta de medidas antievasión de la Dian, entonces creo que hay que profundizar es en eso, porque cuando se hace una reforma tributaria meten toda clase de goles.



Más bien, si se quiere algún cambio específico para sectores que tienen beneficios tributarios injustificados, se hace una reforma solo para arreglar ese problema, o solo para la industria de exportación, pero no una tributaria global. En este momento también hay cosas muy positivas como el Régimen Simple de Tributación, pues el 96% de las empresas en Colombia son micro y pequeñas empresas. Además, hay una serie de beneficios tributarios que se acaban en 2022, y si se hace otra tributaria vuelven y meten el micro de prolongar esos beneficios.



¿Cuál es su postura ante el petróleo?



Hay cuestiones absurdas que ha dicho Gustavo Petro, como acabar con el petróleo, que al igual que lo de los aranceles, lo único que haría es quitarle competitividad al país y a las exportaciones. El Brent está alrededor de los US$100, y en 2021 los ingresos fiscales fueron de $20 billones, más $3 billones en regalías. Dejar el petróleo bajo tierra es dejar dólares bajo tierra, cuando tenemos problemas de miseria, falta de carreteras, de distritos de riego, y decir que vamos dejar la plata con que podemos solucionar eso bajo tierra es un absurdo. Si se deja de explorar ahora, en seis años tendremos que importar petróleo.



Además, Colombia ha hecho inversiones gigantescas en gas. En los últimos ocho años se construyeron más de 8.000 km de tuberías de gas para conducción, hace 20 años la gente tenía que cocinar con gasolina, y hoy hay una cobertura enorme. Y sin gas no habría otra opción que importarlo, o cocinar con electricidad, lo que generaría más costos. Mientras haya posibilidades de sacar petróleo y gas, hay que seguir haciéndolo.



