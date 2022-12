'Ni pies ni cabeza': Ocampo sobre afirmaciones de Jaime Dussán

Las recientes declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, han desatado una ola de críticas sobre el uso que se daría a los ahorros pensionales de los colombianos.



Dussán aseguró que se podrían utilizar para financiar proyectos como el tren de Barranquilla a Soledad y otras inversiones en infraestructura. Ante ello, el presidente Gustavo Petro intervino.

"No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura", escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.



Asimismo, en la mañana de este martes 27 de diciembre, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se pronunció sobre las declaraciones de Dussán. En entrevista para 'La FM' aseguró que "no es función del director de Colpensiones decir qué se hace con los recursos. No tiene por qué entrometerse. Fueron declaraciones que no tienen ni pies ni cabeza".

Después, en entrevista para 'Blu Radio', Ocampo dijo que afortunadamente el presidente Petro había salido a rectificar esa información.

El debate sobre el ahorro pensional parece no terminar. Según Petro, no sería la plata que los colombianos tienen en los fondos lo que iría a proyectos de infraestructura, sino lo que eventualmente se ahorre al no tener que girar plata del Presupuesto Nacional para cubrir gasto pensional de Colpensiones.



"Solo en los dos primeros años gastaremos la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional y producir así, un segundo ahorro presupuestal que sí puede ser destinado a inversión en infraestructura", dijo el mandatario.

