Lo que opina Petro sobre subir la edad de pensión en Colombia

Luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro sacara adelante la reforma tributaria, Colombia se prepararía en 2023 para otras grandes reformas: la laboral y la pensional.

(Aprueban presupuesto para 1,6 millones de afiliados a Colpensiones).



Sin conocerse aún detalles de las mismas, ni las fechas de la presentación de las iniciativas, hay algunos signos de cuáles serían los ejes principales de los proyectos.

Uno de ellos tiene que ver con la edad de pensión, en una eventual reforma pensional.

El presidente Gustavo Petro no considera que la edad de pensión deba subir, pues para él hay problemas más profundos que este.

Según el mandatario, en los fondos privados hay muchas personas que cumplen o sobrepasan la edad de pensión y aun así no logran pensionarse por el modelo de financiación que estaría dejando a personas por fuera del sistema.

(Pensiones: ¿cuál es la mejor edad para ahorrar para el retiro?).



“No, ese no es el problema de momento. Lo malo es la estructura que tenemos. El sistema de financiación está dejando a 3 millones de personas adultas mayores sin nada, en la calle. El objetivo de un sistema pensional es dar pensión. Si no, ¿para qué? Si las personas cumplen las normas, la edad, ¿por qué no puede tener pensión? Entonces, aquí no hay pensión si no estás en Colpensiones. Es lo único que te está garantizando la pensión”, dijo el presidente Petro en una entrevista a Semana.

El gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Trabajo ha manifestado la necesidad de que se reduzcan los aportes que pagan los pensionados a salud con el fin de que es quede más ingreso.

(Reforma pensional: ¿aumentará la edad de retiro en Colombia?).



La propuesta apuntaría a una reducción de los aportes a la salud de 12% que pagan hoy a 10%, a través de una baja progresiva en el porcentaje que se descuenta de las mesadas.

Esta iniciativa parte de escuchar a los trabajadores en las mesas que se han instalados para la elaboración de un proyecto conjunto.

PORTAFOLIO