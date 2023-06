Wilson estaría vivo: operativo en selva finalizaría cuando lo hallen

Wilson, el perro pastor belga de las Fuerzas Militares que fue clave en el hallazgo de los cuatro menores que estaban perdidos hace 40 días en la selva de la Amazonia colombiana, estaría vivo, según información oficial.



Según se ha podido conocer, un comando militar sigue en la selva buscando al perro y la 'Operación Esperanza' no culminaría hasta que encuentren a Wilson.



"Está vivo. Los comandos lo han visto un par de veces, pero sale corriendo. Debe estar desorientado", dijeron fuentes oficiales sobre Wilson.



El perro se había perdido hace algunos días en medio de la búsqueda de los menores. Además, según se ha dado a conocer, fue pieza clave en la operación: habría guiado a los militares hacía varias pistas y hacia el punto en el que encontraron a los menores.



Este 9 de junio desde la Base Militar de Catam, el Brigadier General Pedro Sánchez Suárez, Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia (CCOES) afirmó sobre Wilson que: "No se sabe donde está, lo cierto es que no dejamos un comando atrás. Somos conscientes de que es un gran reto encontrarlo, hemos decido plantear una estrategia para continuar la operación, nuestro objetivo es encontrarlo".



Tras 40 días perdidos en la selva, los hermanos Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses; fueron encontrados.

Se habían perdido desde el 1 de mayo, cuando una avioneta en la que viajan junto a su madre y otros dos adultos (los tres murieron) desapareció y se estrelló en la selva colombiana.



Actualmente, los niños se encuentran en Bogotá, donde están siendo atendidos en el Hospital Militar.



