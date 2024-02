Petro acusó a Israel de genocidio y avisó que Colombia dejará de comprarle armas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este jueves que su país "suspende toda compra de armas a Israel" como respuesta al ataque perpetrado durante el reparto de comida y ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, donde murieron más de un centenar de personas y otras 700 resultaron heridas.



"Pidiendo comida, más de 100 palestinos fueron asesinados por (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu. Esto se llama genocidio y recuerda el Holocausto así a los poderes mundiales no les guste reconocerlo", dijo Petro en su cuenta de X, donde republicó un mensaje de otra cuenta con un video de la masacre donde se ven decenas de cuerpos apilados.



Y por ello pidió: "El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel".

El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel. https://t.co/o5aLu7DCA6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 29, 2024

Al menos 112 gazatíes murieron y otras 760 resultaron heridos este jueves en la calle Al Rashid, en el sureste de la ciudad de Gaza, cuando aguardaban ayuda humanitaria que llegaba en un convoy de 32 camiones, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad de la Franja.



"El ataque fue premeditado e intencionado, en el contexto del genocidio y la limpieza étnica del pueblo de la Franja de Gaza. El Ejército de ocupación sabía que estas víctimas habían llegado a esta zona para obtener alimentos y ayuda, pero las mató a sangre fría", denunció el Gobierno gazatí, controlado por Hamás.



Sin embargo, el Ejército israelí negó tal afirmación y sostiene que la mayoría de los muertos fueron en una "avalancha" provocada por una muchedumbre hambrienta que habría saqueado y rodeado los camiones que transportaban ayuda, haciéndolos retroceder.

Las exportaciones israelíes

No es la primera vez que Israel y Colombia amenazan o toman una decisión de este tipo, pues en octubre, en medio de la escalada de tensión diplomática entre los dos países por la firme postura de Petro en apoyo a Palestina, Israel anunció la suspensión "de las exportaciones de seguridad a Colombia".



Las Fuerzas Armadas colombianas han tenido a Israel entre sus proveedores, principalmente de repuestos para los aviones de combate Kfir, adquiridos en la década de 1980, periodo en el cual también llegaron al país los fusiles Galil, que se fabrican en el país bajo licencia israelí.



Israel es un importante socio comercial de Colombia, al que en 2021 exportó 115 millones de dólares no solo en productos de seguridad, sino también en equipos de transmisión, pesticidas, instrumentos médicos, textiles, polímeros y maquinarias para diferentes sectores.



Colombia, por su parte, exportó 325 millones de dólares, representados principalmente en briquetas de carbón, café y flores.



Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en 2023 Colombia no importó armas de Israel, pero sí ha comprado otros insumos como aparatos de telecomunicación, motores o productos de belleza.

