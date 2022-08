Turismo como eje central de la economía, objetivo del gobierno Petro

La apertura del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo 26, cuya temática fue ‘El Desafio del Nuevo Turismo’, el cual contó con la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, el presidente de la Junta Directiva Capítulo Central de Anato, Carlos Moreno; y la presidente de Anato, Paula Cortés.



Allí, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) no dejó pasar la oportunidad y mostró su respaldo al Gobierno para impulsar el turismo como eje central de la economía.

“Nos prometemos con la recuperación del empleo y la construcción del tejido social y empresarial para desarrollo integral y sostenible de nuestra herencia común, que es Colombia”, dijo el presidente de la junta directiva Capítulo Central de Anato, Carlos Moreno.

A su turno, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López resaltó la idea del presidente Petro de poner como pilar económico al turismo y así mostró su apoyo y acompañamiento en este reto, solicitando mayor paz y seguridad en el sector.



“Este sector fue muy afectado por pandemia, ahora necesita un empujón, un respaldo enorme para salir adelante, es un sector señor Presidente en el que usted tiene una fuerte ilusión bien fundada de que sea uno de los pilares del desarrollo sostenible de Colombia, que pueda crecer y generar riqueza, empleo y productividad, con lo mejor que tiene”, dijo López.

Para esto, la mandataria solicitó al Gobierno, fortalecer el sector y facilitarle una estructura de costos competitiva con otros países de la región.

“Así podremos atraer eventos, más personas a nuestra ciudad. El golpe ha sido brutal, en 2019, Bogotá tenía 12 millones de turistas, el año pasado solo tuvimos la mitad, así que tenemos como meta en los dos años que nos quedan al menos regresar a cifras prepandemia”, dijo López.



Cartagena, Colombia El Tiempo

La presidenta de Anato, Paula Cortés, destacó la labor de los agremiados y la resiliencia que los ha mantenido en la historia, pese a dificultades como las presentadas por el Covid-19.



“El turismo, y la actividad económica del esparcimiento y los viajes, se ha convertido en uno de los conceptos de moda, abordado por muchos, como una posible solución a la crisis, un sector que podría generar oportunidades a las regiones de la periferia y más afectados por la violencia, un instrumento para el desarrollo productivo, una herramienta para la paz, para la equidad y la igualdad. Estamos convencidos, como gremio, que eso es así”, dijo Cortés.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro aseguró que serán revisadas las peticiones e inquietudes del sector. A su vez, resaltó la importancia del cuidado medio ambiental en un país biodiverso y considerado ‘uno de los más bellos del mundo’.

“Nos llegó la hora de prosperar con la belleza natural que tenemos, no contra la belleza que tenemos. Nos llegó la hora de prosperar con el agua, no en contra. Nos llegó la hora de incluso pensar los negocios, pero fundamentalmente la existencia con la vida, no en contra (…) aquí el ese tema que los congrega se vuelve importante, no soy un gran conocedor del tema, pero como economista y activista política entiendo que si queremos reemplazar el carbón y el petróleo porque nos toca, no podemos prosperar matando la humanidad”, dijo el Presidente Petro.



Además Petro remató con la frase “tenemos que vender nuestro país al mundo”, con el fin de comerciar la belleza, pero de una manera sostenible.

