Petro critica al Carf y lo señaló de ser 'un alfil del gobierno Duque'

En entrevista con Noticias RCN, el presidente Gustavo Petro discutió la postura del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre las reformas pensional, laboral y de la salud en materia fiscal.



(Vea: En vivo: siga el primer debate de la reforma a la salud en el Congreso).



En días recientes, el Carf, organismo de carácter técnico que realiza el seguimiento a la regla fiscal y vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, sugirió sobre la pensional que es necesario que se reduzca el umbral del pilar contributivo de Colpensiones a un salario mínimo mensual. También, hizo énfasis en que los recursos que lleguen al Fondo de Ahorro no se utilicen para financiar el pilar semicontributivo.



(Vea: Rápido avance de la reforma de la salud desata nuevas críticas).



Sobre la salud, se señaló que los costos de la atención primaria pueden superar lo previsto. Adicionalmente, se afirmó que no hay una capacidad fuerte para gestionar los recursos en las regiones.



Mientras que sobre la laboral, en general, señaló que hay puntos que podrían representar un riesgo fiscal para el país.



(Vea: Adres, ganadora tras 'OK' para el artículo 60 de la reforma a la salud).



Frente a las sugerencias, el presidente Petro aseguró que: “El Comité de Regla Fiscal lo inventó Duque. Eso lo hizo en una ley muy cercana a las elecciones. Son empleados de él”.



Y, continuó: “Es importante que se tengan en cuenta cuáles son las verdaderas necesidades del país en materia de finanzas públicas y evitar caer en un contrasentido de su propia función pública”.



(Vea: Reforma de la salud: los inconvenientes que está teniendo el proyecto).



La Carf reconoció que, a pesar de los riesgos, el gobierno Petro ha contribuido con algunas medidas a sanear las cuentas fiscales en el país.



En general, las reformas han generado polémica dentro y fuera del Congreso. Gremios de distintos sectores han manifestado sus inconformidades y propuestas para equilibrar pesos y evitarlo que ellos consideran como desmejoras en materia de salud, pensión y trabajo.



PORTAFOLIO