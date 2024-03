¿Petro buscaría reelegirse con su propuesta de asamblea nacional constituyente?

El presidente Gustavo Petro fue enfático en que su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente no pretende buscar su reelección, ni ampliar su actual mandato.



El mandatario colombiano aclaró, en entrevista con EL TIEMPO, qué busca con su iniciativa de examinar la Constitución de 1991.

Según el jefe de Estado: “no estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre”.

Agregó que tampoco buscará ampliar su periodo en caso de una eventual asamblea nacional.

“No me interesan esos temas. Varias veces ha salido el asunto de que el periodo de los alcaldes coincida con el presidencial. Y allí tienen que hacer un ajuste constitucional. Pero mi obsesión no es esa”, dijo.

Incluso agregó que esta eventual asamblea nacional constituyente podría finalizar después de que termine su mandato en el 2026.

Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, entrevistó al presidente Gustavo Petro. Sergio Acero Yate/ Portafolio

“El proceso constituyente puede finalizar antes o después. No está amarrado al 26, puede ser determinante para el 26. Eso yo no lo puedo predecir”, manifestó.

En 2005, Álvaro Uribe (2002-2010) logró aprobar una modificación constitucional para la reelección presidencial inmediata, algo que no contemplaba la carta magna y que le permitió estar en el poder dos mandatos consecutivos.

El último presidente que logró ser reelegido fue Juan Manuel Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018, pero una vez conseguido su segundo periodo impulsó una reforma constitucional que acabó con la reelección presidencial inmediata en 2015.

