Presidente Petro confesó que no sabe utilizar Nequi

Ante un grupo de tenderos reunidos en la Casa de Nariño en un acto oficial, el presidente Gustavo Petro hizo una curiosa confesión este jueves. Durante el encuentro, el mandatario dijo que no sabe hacer una operación en Nequi porque se acostumbró a sacar la plata del cajero. "Hasta allí llegue", agregó.

Tras enfatizar en la necesidad de que los tenderos sean educados para poder aumentar el éxito de sus negocios, Petro señaló que "saber de contabilidad, sumar y restar no son las únicas capacidades necesarias actualmente para esta labor." Y se usó a sí mismo como ejemplo al referirse sobre el uso de transacciones digitales.

"Además de eso, la economía actual usa los celulares. Yo, por ejemplo, no sé hacer una operación en Nequi, porque me acostumbré a sacar la plata del cajero y hasta allí llegue. Como me metí de presidente, ya no puedo pararme en ningún cajero. Me dicen que haga las transacciones por Nequi. No lo hago, pero hay que hacerlo", reveló el presidente.

Luego de la reunión, el presidente anunció que los tenderos serán los delegados del Gobierno en las Cámaras de Comercio y agregó que son un potencial económico que hay que desencadenar.

"La historia de la economía popular demuestra que esta potencia debe ser utilizada para sobrevivir", añadió.

Para Petro, la cuestión principal para lograr este objetivo es lograr que todas las personas que están en la economía popular puedan aumentar el uso de los celulares; el Estado, por su parte, debe "poner la red" que facilite estas operaciones.

