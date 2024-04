Petro confirmó que se pedirá extradición de estadounidense acusado de abusar de menores

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que el Gobierno pedirá en extradición al turista estadounidense Timothy Alan Livingston, acusado de abusar sexualmente de dos niñas de 12 y 13 años en Medellín, que abandonó el país la semana pasada.



"El Gobierno pedirá en extradición al Gobierno de los EE.UU. al pedófilo del hotel de Medellín y pedirá un informe sobre por qué el pedofilo logró huir y cual es su nombre (sic)", indicó el mandatario en sus redes sociales.



Este caso, que está en investigación, ha provocado un gran revuelo en Colombia no solo por la permisividad para que el hombre pudiera abusar de menores sino por el fallo del procedimiento policial que no solo no arrestó al acusado sino que permitió que abandonara el país.



Livingston, según reveló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, llegó a esa ciudad para pasar la Semana Santa en un vuelo procedente de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.).



El hombre salió del país el viernes pasado, un día después de ser hallado con las menores, pero no pudo ser procesado por ningún delito porque supuestamente no fue encontrado en flagrancia.



Las autoridades colombianas confirmaron que la Embajada de Estados Unidos está acompañando el proceso porque "ellos también están muy interesados en poder judicializar a esta persona".



Según el observatorio sobre trata de personas y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes de la ONG Valientes, en 2023 fueron reportadas en Medellín 329 víctimas por delitos asociados a la explotación sexual de menores de edad.



Ante lo ocurrido, el alcalde de Medellín anunció "medidas extraordinarias" para prevenir y mitigar la explotación sexual de menores con la firma de dos decretos para suspender por seis meses "la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines".



EFE