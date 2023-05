Petro controvierte análisis sobre impacto de la reforma laboral

En medio de las discusiones sobre la reforma laboral presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República presentó un estudio de los impactos que puede tener este proyecto de ley en la economía colombiana y en el mercado laboral, en el futuro.

Una de las conclusiones más destacadas y al mismo tiempo polémica, tiene que ver con que la reforma, tal y como está presentada, llevaría a incrementos en el costo laboral, que podrían derivar en un recorte de empleos sin precedentes.

“Recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años en un escenario de medio impacto”, dice Gamla.

Tras la publicación del análisis, el presidente Gustavo Petro se refirió al estudio, al que controvirtió,y calificó de “cuestionable”.

“Tanto Keynes como la economía política, por ejemplo, afirmaban que no existía un mercado de trabajo, este grupo dice que sí. Para Keynes como para la Economía Política, tesis en las que nos sustentamos, el empleo depende de la capacidad productiva de la sociedad. Dado que tenemos población no empleada abundante, el empleo dependerá de abaratar el crédito, la energía, de proteger del comercio exterior en las producciones intensivas en empleo, de hacer producir la tierra, etc, y no de la tesis anacrónica, sobre que el empleo crece porque se abarata el salario, que se ha comprobado con los datos, no es cierta para Colombia. Toda la política económica del gobierno gira alrededor de pensamientos teóricos económicos diferentes a la base teórica del artículo en mención. Si abaratando el salario se creara empleo, Colombia tendría pleno empleo pues es uno de los países de América con el más bajo salario mínimo de la región y Alemania tendría el mayor de los desempleos mundiales. Contrario a la falsa teoría del artículo, Colombia tiene de los peores salarios, de las jornadas laborales más largas, una bajísima productividad y una tasa real de desempleo salarial que llega al 60% de su población activa”, escribió el mandatario sobre un mensaje escrito por el periodista Jorge Espinosa, quien compartió las conclusiones del estudio de Gamla en sus redes sociales.

Mi estimado periodista. El documento no es oficial del Banco de la República sino de un grupo de estudio que usa una metodología, en mi opinión cuestionable. Tanto Keynes como la economía política, por ejemplo, afirmaban que no existía un mercado de trabajo, este grupo dice que… https://t.co/PX4bPSKMG5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2023

Otros comentarios

También desde sus redes, el presidente se refirió a un mensaje del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en el que el mandatario también expuso su planteamiento sobre la teoría económica que defiende.

“Siempre desde el poder se ha dicho que si se aumentan los salarios, se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo Europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo. En Colombia se ha creido que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mentira. Tenemos la productividad más baja de la Ocde. Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que créen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza. El Pacto Social consiste en dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano”.

Siempre desde el poder se ha dicho que si se aumentan los salarios , se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo Europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo.



En Colombia se ha creido que volver el trabajador esclavo genera… https://t.co/ZMKZbBkfde — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2023

