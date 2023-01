Petro crea oficialmente el Ministerio de la Igualdad y la Equidad

En Istmina, Chocó, el presidente Gustavo Petro, en compañía de la vicepresidenta Francia Márquez, sancionó la ley que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad en la noche de este miércoles.



Aunque la ceremonia formal estaba programada para que comenzara pasadas las 2 de la tarde, fue postergándose, a la espera de la llegada del jefe de Estado, quien estaba en Pereira.

Apenas llegó al lugar, alrededor de las 7 p. m., Gustavo Petro se dirigió a los colombianos. "Firmar esta ley que crea el Ministerio de la Igualdad aquí en Istmina evidentemente tiene una carga de simbolismo y de realidad", dijo para iniciar sus palabras.

El mandatario resaltó que la pobreza en el Chocó radica en "temas que son fundamentales para la dignidad humana", como "la escasez de la educación, la escasez de las transferencias, la escasez de los servicios públicos en general, como la salud".



"En Colombia aún se mantiene la mentalidad de los esclavistas. (...) El territorio del Chocó está excluido porque está excluida su población", añadió.

El Presidente dijo que Colombia es "uno de los países mas desiguales del planeta", y, con muy pocas excepciones, no se han creado políticas para disminuir la desigualdad, un problema "más complejo que superar la pobreza".

"Disminuir la desigualdad implica que las poblaciones más pobres de Colombia vean crecer sus ingresos y su patrimonio más rápido porcentualmente que lo que crecen los ingresos y patrimonio de las capas más ricas del país", aseguró.



Por otro lado, Petro también resaltó la desigualdad de género, y dijo que "para lograr igualdades entre el hombre y la mujer, no se necesita solo un Ministerio de la Igualdad, prácticamente todo el Estado debe trabajar en función de toda esa igualdad que asusta por allí, porque hay gente, hombres, que no creen que la mujer sea igual que ellos".



Petro, en su discurso, aseguró que "la desigualdad social es la que origina la violencia", no es la pobreza.

"Nace en desigualdad la sociedad, y muere en desigualdad la sociedad, y así pueden pasar muchísimas generaciones, las esperanzas se van apagando en muchos sectores de la población. Y lo que surge entonces son los caminos fáciles, son la violencia, el odio", dijo el Presidente.

EL TIEMPO