‘Reforma agraria es el camino para industrializar’: Petro

Con un mensaje para que se impulse la reforma agraria como una política efectiva y un motor de la industrialización del país, el presidente Gustavo Petro instaló este jueves 20 de julio las sesiones del Congreso de la República.



El Jefe de Estado planteó la importancia de que se avance en la consolidación de las cooperativas de producción industrial, al tiempo que señaló que la mejor vía para la generación de empleo es la mayor capacidad de producir, al defender la reforma laboral que propone su Gobierno y que busca mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos.



Dijo que la productividad es el camino para crecer, a través de la educación y la competencia. “La mayor capacidad de producir es lo que genera empleo”, añadió.



En materia de política de tierras, explicó que de 7 millones de hectáreas, en su gobierno, un millón ha sido tituladas. De ese total, 750.000 fueron entregadas a indígenas, en tanto que 175.000 han sido para la población campesina. “Al tener titulación, mejoran sus condiciones laborales y productivas”, señaló. Otras 7.945 hectáreas, han sido para las comunidades negras, agregó.



En el comienzo de su intervención, el presidente concentró su mensaje al Congreso en torno a reflexiones sobre la urgencia de hacer frente a la crisis climática y a la importancia de que su administración tenga como objetivo que Colombia sea “potencia mundial de la vida”.



En ese sentido, destacó que la justicia ambiental y la social son los pilares de su política. Sobre lo primero, indicó cómo se avanza en la transición energética y comentó “eso se ha debatido acá, me ha costado una ministra excelente (...) Heredamos un balbuceo indudable, pero cierto del gobierno anterior que ya había captado la necesidad de esta transición”, en referencia a la renuncia de Irene Vélez, quien acaba de salir de esa cartera de Minas y Energía por supuestos abusos de poder.



Agregó que ya comenzó el proceso de lo que “vamos a llamar comunidades energéticas, que no necesitan de la Upme -Unidad de Planeación Minero Energética- ni de la Anla -Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-, ni de los pasos previos de un gran proyecto energético”. Detalló que esto tiene que ver con poner paneles solares en cualquier techo de cualquier casa o usar espacios de cualquier vereda, de cualquier comunidad indígena o afro, de cualquier municipio para hacer pequeñas granjas solares.



Estimó que se logren en 2 millones de hogares y 6.000 hectáreas en todo el país, generando 6 gigavatios. Además, anunció un proyecto de ley “sobre la minería. Se trata de volver a establecer una alianza entre la pequeña minería y Estado para defender el territorio de la guerra, de la destrucción democrática y de la destrucción del agua”.

En Senado y Cámara

Ayer, en el inicio del segundo periodo legislativo, clave para las reformas sociales del presidente Petro, había expectativa sobre la elección de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.



Estas dignidades les corresponden, respectivamente, a la Alianza Verde y al Partido Liberal y al cierre de esta edición se vaticinaba una dura puja.



En Senado se hablaba de la postulación de Angélica Lozano, Inti Asprilla, Iván Name y Ariel Ávila.



Lozano tenía el respaldo del Gobierno para suceder a Alexander López. En el caso de la presidencia de la Cámara se esperaba la elección entre tres parlamentarios liberales: Julián Peinado, Andrés Calle y Carlos Ardila.



