El presidente Petro demandará a la cantante Marbelle por 'hostigar' a su hija en redes

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que demandará a la cantante Marbelle por supuestamente hostigar a su hija menor, Antonella, en las redes sociales, donde sugirió que era una habitante de calle.



"Ser habitante de calle no es para estigmatizar pero zaherir y hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante", expresó el mandatario en la red social X.



Petro y su familia invitaron a almorzar el pasado 24 de diciembre a un grupo de habitantes de calle en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.



Un usuario de X publicó una foto en la que aparece Antonella, de 15 años, comiendo con estas personas y se preguntó si realmente había habitantes de calle, a lo que Marbelle respondió "solo una".



Esta no es la primera vez que, según Petro, su hija es atacada, pues el pasado 16 de noviembre una inusitada protesta contra el presidente tuvo lugar en el estadio Metropolitano de Barranquilla donde el público asistente al partido de las eliminatorias al Mundial de 2026 entre Colombia y Brasil pidió la salida del mandatario, que no estaba en ese escenario.



"Fuera Petro, fuera Petro", corearon miles de asistentes al estadio antes del inicio del partido de Colombia contra Brasil, lo que llevó a Antonella a retirarse del Metropolitano.



"De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación", expresó este martes el mandatario en referencia al mensaje de Marbelle.

Ser habitante de calle no es para estigmatizar pero zaherir y hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante.



En ese sentido, Petro agregó: "Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo".



La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Liliana Cáceres, puso a disposición del mandatario la oficina jurídica de ese organismo "para lo pertinente".



Marbelle, conocida por canciones como 'Collar de Perlas' o 'Amor sincero (Endúlzame que soy café)', es una ferviente opositor del presidente e incluso amenazó con abandonar Colombia si Petro ganaba las elecciones de 2022.



EFE