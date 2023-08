Petro defendió la ejecución presupuestal de su gobierno

El presidente Gustavo Petro defendió este miércoles la ejecución de gastos de inversión del Presupuesto durante su gobierno y aseguró que es levemente superior al promedio de los últimos cinco años.

Así lo manifestó, a través de sus redes sociales, en respuesta a la publicación del congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, quien señaló que la ejecución del gobierno Petro es la más baja de los últimos 22 años.

"Con corte a agosto 4, el promedio de ejecución de los distintos sectores fue sólo de 37,47%. Deje el engaño y defina y materialice una ruta concreta de reactivación. Para ayer es tarde", trinó el Congresista y mencionó al presidente Petro, quien no tardó en contestar.

"Sin engaños congresista @AForeroM. Lo que usted ha escrito aquí no es cierto.

La ejecución presupuestal es levemente superior al promedio de los últimos cinco años. Lo que me interesa hoy es que sea muy superior para que jalone el crecimiento económico. Le entrego el cuadro que comprueba esta afirmación. De paso el cuadro que usted expone demuestra lo que dije. Es la inversión en educación y salud pública del gobierno lo que permitió que la economía no cerrara en rojo", respondió Petro.



Lo que me interesa hoy es que sea muy superior para que jalone el crecimiento económico. Le entrego el cuadro que… https://t.co/UI0qbbNp1Q pic.twitter.com/iVasbXqR6s — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2023

A su vez, el mensaje del congresista Forero fue un comentario a la reacción del presidente Petro a las cifras del PIB, entregadas por el Dane, sobre las cuales el mandatario aseguró que el jalonador económico fue su política social en salud y educación pública "tan criticados por la oposición".

Pese al mensaje, Petro lanzó un ultimátum a sus ministros el pasado lunes para que agilicen la ejecución del Presupuesto en un mes o de lo contrario se irán de sus carteras.

Según analistas, el bajo desempeño en sectores clave de la economía como el comercio, la industria, la agricultura y la construcción, se estaría presentando por la baja ejecución del Presupuesto, pues no se han puesto a circular los recursos en la economía, lo que estaría frenando la reactivación.

