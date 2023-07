Petro dice que su Gobierno ha ‘vencido la inflación’

El presidente Gustavo Petro dijo ante el Congreso este jueves que “hemos vencido la inflación”. Según él, la caída de precios en los últimos meses se debe a la ejecución de su Gobierno de una política económica que privilegia el agro.

De acuerdo con el mandatario, el alza de la inflación fue consecuencia del covid, de conflictos geopolíticos y de circunstancias mundiales que destruyeron y congelaron una parte del capitalismo mundial, que no tuvo nada que ver con Colombia.

En ese sentido dijo que el alza de precios no fue culpa del pasado Gobierno y pidió no ser “injustos” con el expresidente Duque. “La inflación no fue culpa de Duque”, dijo.

"No podemos ser injustos con él. Era el producto del post Covid y de las circunstancias mundiales que destruyeron y congelaron una parte del capitalismo mundial y, posteriormente, de la guerra. Todo se agudizó, crecieron los precios de los alimentos y por esa vía al interior de los países se fue irrigando el crecimiento de los precios", comentó el presidente en su discurso ante el Congreso, que duró aproximadamente dos horas.

Agregó que espera que al finalizar el 2023, la inflación en Colombia se ubique en una cifra de un dígito, de aproximadamente un 9%.

