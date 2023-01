‘Cero uso del carbón, petróleo y gas’: el mensaje de Petro en Davos

El presidente de Colombia Gustavo Petro reiteró este miércoles su mensaje crítico sobre la relación actual entre el capitalismo y la lucha contra el cambio climático en la búsqueda de lograr las cero emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las industrias extractivistas.

(Petro interviene en Foro Económico Mundial en Davos).



“¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Si la respuesta es negativa estamos perdiendo el tiempo mientras nos acercamos al punto de no retorno”, aseguró Petro en su intervención en el panel ‘Liderando el cambio en la nueva normalidad de la tierra’ celebrado en el marco del Foro Económico Mundial.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en Davos.

En ese sentido, el mandatario aseguró que en caso de existir un capitalismo diferente, al que llamó descarbonizado, “tendría que hacer cambios” y para ello debería “decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es lograr cero emisiones”.

Siguiendo esa línea, el jefe de Estado colombiano precisó que las decisiones de las cumbres climática, las COP, deben tener efectos vinculantes, que estas “sean órdenes” y que estas se cumplan por encima de otros acuerdos como los de la Organización Mundial del Comercio, por mencionar algunas.

Hacia el cierre de su intervención, Petro reiteró en su propuesta de hacer un canje de deuda por acción climática. “Estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado, hoy no están en la discusión. Mientras no estén, no hay capacidad humana para pasar hacia una economía descarbonizada”, aseguró.

En la ronda final del evento, que compartió asistencia con figuras como el exvicepresidente Al Gore, el mandatario colombiano cerró su intervención con la frase de que se necesita “cero uso del carbón, del petróleo y el gas”.

PORTAFOLIO