Colombia invertirá US$150 millones para proteger la Amazonía

En el marco de su visita oficial a Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro participó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la apertura del 22° Período de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.



En este espacio, el primer mandatario colombiano destacó que para este año el Gobierno destinará US$150 millones para la protección de la selva amazónica, y destacó la importancia de esta no solo para los países que la comparten, sino para la sostenibilidad del planeta.



El Presidente se refirió a la cumbre de países que tienen soberanía sobre la Selva Amazónica, en la que están convocadas 10 naciones, la cual se cumplirá en agosto de 2023 en Belém de Pará, Brasil. Según Petro, en este espacio se espera construir un programa común que se pueda dialogar con el resto de la humanidad y con el resto de los gobiernos mundiales.



Esto, indicó, “para posibilitar el flujo de dinero que se necesita. Colombia pondrá, para este año ya, más de US$150 millones ella sola, a pesar de sus necesidades, para que se pueda construir ese patrimonio común, que nos permita decirle al mundo que la Selva Amazónica se revitaliza en su frontera natural y que, por tanto, aportamos como América Latina uno de los grandes equilibrios del clima mundial y, por tanto, sustento de la vida”.



En medio de su primer día de agenda oficial en EE.UU., el presidente Petro también se reunió con Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society / Council of the Americas, con el fin de abordar temas de desarrollo económico y social para el país y la región.

Allí el Presidente propuso a directivos de este centro del pensamiento trabajar en equipo en la construcción de economías descarbonizadas, con el fin de aprovechar el potencial de América Latina en materia de energías limpias.



“La región tiene hasta el día de hoy, dadas las tecnologías, el mayor potencial de generación con fuentes de energía limpia en el mundo. Los regímenes de sol, viento y las posibilidades de usar el agua como fuente nos permiten un potencial muy grande de generación de energía eléctrica limpia”, indicó el mandatario colombiano.



Vale mencionar que Council of the Americas es una organización de negocios internacionales con interés en el desarrollo económico y social, la apertura de mercados, el Estado de derecho y la democracia en el hemisferio occidental.

Encuentro con Biden

Con su agenda programada para esta semana en Estados Unidos, de acuerdo con la oficina de la Presidencia de Colombia, se busca “reafirmar la sólida relación bilateral y el liderazgo del mandatario, en la lucha contra el cambio climático y la transición energética”.



Dicha agenda tendrá lugar entre Nueva York, Washington y San Francisco.

Entre los encuentros más importantes para el Presidente está la reunión con su homólogo estadounidense, Joe Biden, que tendrá lugar el jueves, en la oficina oval de la Casa Blanca.



Según dio a conocer el Palacio de Nariño, los homólogos abordarán temas con relación al cambio climático y la protección de la biodiversidad, la transición energética, paz, la migración, la política de drogas y las oportunidades de comercio e inversión para la prosperidad e inclusión social y territorial.

Además de su intervención en la ONU, y el encuentro con Biden, Petro también participará de un evento de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se reunirá con presidentes de multinacionales, dirigentes políticos de EE.UU. y empresarios de ese país, así como con representantes de la comunidad colombiana radicada en EE.UU..

Además, liderará un conversatorio con estudiantes de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California.

