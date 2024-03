Petro explica su idea de una asamblea nacional constituyente: ¿qué buscaría con ella?

Luego de que el presidente Gustavo Petro desatara una fuerte polémica en el país al proponer que se convoque una asamblea nacional constituyente, el jefe de Estado explicó los alcances que tendría su idea y qué busca con ella. Además descartó que esté detrás de la reelección.



En una entrevista con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, el mandatario colombiano aseguró también que con la idea de una constituyente no plantea impulsar sus reformas, que avanzan lentamente en el Congreso, sino analizar e inspeccionar qué no se ha podido desarrollar de la Constitución actual.

Los seis puntos claves de su propuesta

Según explicó el presidente Petro, su idea pretende examinar “qué del texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado: como la priorización del gasto en la educación de todos los colombianos; como la facilidad para hacer una reforma agraria”.

Para el mandatario la idea es establecer qué, en los últimos treinta años, los poderes constituidos no han podido desarrollar para mejorarlo.

El jefe de Estado explicó que su iniciativa tiene que ver con seis puntos fundamentales.

“Propongo seis temas de diálogo que requieren atención urgente”, dijo Petro.

“En primer lugar, es crucial implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz de 2016, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Se robaron los recursos de la paz y la Fiscalía de Barbosa nada investigó. Aspectos fundamentales como la Reforma Agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse con premura. Además, proponemos complementar el Acuerdo para hacer frente a los desafíos actuales de violencia en los territorios”.

“En segundo lugar, es esencial garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua. En tercer lugar, se requiere una reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición. La verdad como el eje de la justicia. Sin verdad no hay perdón ni reconciliación. La verdad no ha aparecido hasta el momento y la JEP se quedó corta, porque se han fragmentado los procesos investigativos en diferentes tribunales generando una verdad incompleta. Que nunca más se patrocine un Fiscal General que use la entidad como plataforma política contra un gobierno en ejercicio”, agregó el Presidente.

“Cuarto, proponemos el reordenamiento territorial, donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado. Y en quinto lugar, también me interesa el cambio climático, tema que no se tocó en la constitución del 91 por el contexto en el que se vivía en ese momento. Y por último instamos a establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”.

Según el mandatario, los poderes constituidos no han hecho estas reformas que tienen que ver con la paz y afectan el sistema político.

Para el jefe de Estado, “la manera de gobernar después de expedir la Constitución del 91 fue la manera de gobernar paramilitar. Porque la Constitución del 91 nunca se aplicó. Sino que se aplicó de facto un régimen construido en una alianza entre el poder político, sectores del Estado, y dejó 200.000 colombianos muertos”.

Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, entrevistó al presidente Gustavo Petro. Sergio Acero Yate/ Portafolio

“No estoy buscando la reelección”



Sobre la posibilidad de que con una eventual asamblea nacional constituyente se abra la puerta a una reelección, el presidente Petro descartó la idea de ser reelegido.

“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre”.

Aseguró también que no le interesa tampoco ampliar su mandato.

“No me interesan esos temas. Varias veces ha salido el asunto de que el periodo de los alcaldes coincida con el presidencial. Y allí tienen que hacer un ajuste constitucional. Pero mi obsesión no es esa”, concluyó

