‘Vamos a desarrollar el capitalismo’: Petro, sobre modelo económico en la constituyente

Los ecos sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea nacional constituyente aún resuenan entre la opinión pública y sus declaraciones en una entrevista con EL TIEMPO, en la que aclara su iniciativa, siguen dando de qué hablar.



En el diálogo con Andrés Mompotes, el mandatario colombiano dijo que la constituyente buscará que se desarrolle el capitalismo. Además manifestó que con esta propuesta su Gobierno no busca expropiar a nadie.

“Nosotros en la campaña dijimos que no vamos a afectar la propiedad privada, incluso mi gobierno no ha hecho ninguna expropiación. No hemos expropiado a nadie. Ellos, la oposición, sí han expropiado a miles legalmente. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo. Yo soy socialista, pero una sociedad poscapitalista -cualquiera que sea- aparecerá es porque se desarrolla el capitalismo”, sostuvo Petro sobre el modelo económico planteado en la iniciativa de “examinar” la Constitución de 1991.

Respecto a la reforma agraria, el jefe de Estado manifestó que se desarrollará conforme a lo que quedó establecido en el acuerdo de paz.

“Es el primer punto pero no hubo ley fast track; el presidente Santos reconoce que faltó esto. Hay tres cosas importantes en ese acuerdo, y ese es uno. Incumplieron el acuerdo de paz con las Farc y hay que cumplirlo, si queremos una sociedad avanzada y en paz. Ese es uno de los temas de por qué hay que desatar el proceso constituyente”.

Sin embargo, agregó que no expropiará las tierras y dijo que para avanzar en la reforma agraria ha propuesto comprarlas a precio comercial.

Para el presidente Petro, el propósito de la asamblea constituyente es precisamente reivindicar lo público y para lograrlo, “debemos purificar nuestras instituciones, lo cual se logra llenándolas de pueblo, no de mafias. Mi desempeño será evaluado en función de mi capacidad para erradicar del Estado a esas mafias de la corrupción”, concluyó.

