¿A qué se refirió Petro al decir 'debemos ganar en Presidencia y Congreso en 2026'?

El presidente Gustavo Petro habló recientemente en su cuenta de X sobre los resultados de su imagen y la desaprobación a su gestión que se han evidenciado en recientes encuestas.



El primer mandatario aseguró que los resultados de los sondeos son engañosos, asegurando que esto es debido a que las firmas que se encargan de hacer estos estudios son, por lo general, contratadas por medios de comunicación.



"Vuelvo a decirlo. Alguien engaña en las encuestas, dado que la encuestadora es contratada también por medios de comunicación", dijo el jefe de Estado.



Petro también se refirió a lo que serán las elecciones presidenciales de 2026 y aseguró que está en situación de ganarlas, sin aclarar si él sería un posible candidato o si se está refiriendo a su colectividad en general.



Vale la pena aclarar que durante su campaña presidencial, Petro aseguró que no buscará la reelección, diciendo que los cuatro años de su gobierno iban a ser suficientes para hacer "grandes cosas".



"Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección. Creo firmemente que cuatro años son suficientes para lograr grandes cosas y sentar las bases para una transformación en nuestro país. Quiero que mi gobierno sirva de puente para que una nueva generación de líderes tome las riendas del país en el 2026 y podamos seguir avanzando", dijo el ahora jefe de Estado, citado por EL TIEMPO.



Cabe señalar que la Constitución, desde el 2015, prohíbe que cualquier ciudadano que haya sido presidente de la República pueda lanzarse a la reelección.



"No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio", se señala en la carta magna.



"Estamos en situación de ganar las elecciones presidenciales, hay que trabajar más y debemos ganar en el 2026, tanto en Congreso como en Presidencia, para que el cambio sea profundo, real e irreversible en Colombia", agregó.



Según la más reciente encuesta Opinómetro, realizada por Datexco para la emisora 'W Radio', la gestión del presidente Gustavo Petro tuvo un 66 % de desaprobación.



Por su parte, un estudio realizado por el Cento Nacional de Consultoría, reveló que el 51,7 % de los colombianos encuestados tiene una imagen positiva del actual jefe de Estado.



