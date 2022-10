Presidente Petro cuestiona alza en tasas y efecto en el IPC

La inflación en septiembre alcanzó un nuevo pico. El dato mensual del índice de precios del consumidor (IPC) registró una variación de 0,93%, nuevamente impulsado especialmente por los alimentos, y el dato anual ascendió a 11,44%, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Este es el dato más alto en 23 años, desde el 13,51% que registró el IPC en marzo de 1999.



Y tras conocerse ese resultado, el Presidente Gustavo Petro cuestionó por medio de su cuenta de Twitter la efectividad que están teniendo las medidas de política monetaria tomadas por el Banco de la República para contener la inflación.



“El ascenso de la tasa de interés interna, a la que se opuso el ministro de hacienda, pero contó con el respaldo de la totalidad de la junta directiva de Banco de la República solo trasladará la recesión mundial a la economía colombiana”, dijo, y añadió: “la intensión real de subir los intereses internos, en contra de nuestra propuesta, tiene que ver es con evitar salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los EE.UU. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas”.



También trinó que el ascenso de la tasa de interés va en contra del crecimiento económico y del empleo, y que el gobierno profundizará su política anti inflacionaria con medidas como la tributaria, un subsidio a los fertilizantes, la reforma agraria, alimentación en barrios pobres y el cambio de la formula tarifaria de energía, sumado al fortalecimiento de la banca pública para lograr tasas más bajas.



“Los presidentes siempre han opinado, y ha habido antecendentes de Presidentes sobre el tema, el expresidente Duque este mismo año también hizo unas declaraciones en ese sentido, pero institucionalmente el Banco tiene su independencia, sus criterios”, dijo Andrés Langebaek, director de estudios económicos de Grupo Bolívar-Davivienda.



¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación?: No. https://t.co/qGioPcvjR8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 5, 2022

Langebaek mencionó que el Emisor tiene al ministro de Hacienda en la junta, algo “que es algo muy particular también del modelo colombiano y se es un mecanismo por el cual de todos modos el Banco es sensible a lo que piensa el Gobierno”, dijo.



El economista reiteró que el alza de las tasas de interés no es un fenómeno exclusivo de Colombia, sino global, y que incluso en el caso particular del país, como en otras partes, la subida de las tasas ha sido inferior a la inflación.



“Podemos aún decir que la política es expansionista, no es contractiva, donde lo que no se quiere es que a un shock de oferta se le sume una sobrecarga en términos de una demanda excesiva”, explicó.



El director del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santamaría, dijo por su parte: “Menos mal el Banco de la República está actuando responsablemente. Si no fuera por estas subidas de la tasas de interés la inflación se dispara aún más, sigue creciendo la demanda y por lo tanto el déficit externo y, ahí si, seguro, entraríamos en recesión”.



Además, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, también se refirió a las declaraciones del presidente, y dijo que, aunque existe una sentencia de la Corte Constitucional que dice que la Junta “debe mirar no solo inflación sino también crecimiento y empleo. No dice que un objetivo prima sobre los demás”.



Cárdenas dijo también que “la competencia para fijar impuestos a los capitales golondrina es de la Junta del Banco de la República. No lo haría pues sería un suicidio. La estampida de capitales generaría más devaluación y más inflación”, y aclaró que la Junta no tiene como tal facultades para adoptar impuestos, sino que lo que hace es encarecer las entradas o salidas de capitales con medidas cambiarias, como depósitos obligatorios.

La semana pasada la junta del Emisor elevó a 10% su tasa de intervención, motivada porque las expectativas de inflación han mantenido su tendencia al alza.



El Emisor también argumentó que el ritmo de actividad económica en lo corrido del año ha superado los pronósticos del equipo técnico y del mercado, por el fortalecimiento de la demanda interna, jalonada principalmente por el elevado crecimiento del consumo de los hogares, y que otro factor que influyó en la decisión son los incrementos de las tasas de interés externas.



El IPC de septiembre

A pesar de los esfuerzos desde la política monetaria, la inflación continúa galopante, al punto que la variación de 0,93% en septiembre fue 16,4 veces mayor al promedio de los últimos cinco años (-0.10%). En este mes, las variaciones más importantes se dieron en los bienes y servicios para el hogar (1,65%), donde se encuentran los productos de aseo; los alimentos (1,61%) y las prendas de vestir y calzado (1,33%).



En el caso del dato anual, la categoría con el mayor aumento es alimentos (26,62%) y es la responsable de 4,53 puntos porcentuales de la inflación. Los servicios públicos, restaurantes y hoteles y el sector de transporte también destacan por el peso en la inflación. En lo corrido del año (enero- septiembre), la inflación ya está en 10,08%.



Laura Lucía Becerra Elejalde