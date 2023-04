Energías limpias, el llamado de Petro ante la U. Stanford

En su segunda jornada de trabajo en Estados Unidos, en medio de su visita oficial a ese país, el presidente Gustavo Petro visitó la Universidad de Stanford, en Palo Alto (California), donde se reunió con estudiantes y directivos y participó de un conversatorio, en el cual las energías limpias fueron el centro.



Previo a su charla magistral, “Desafíos del cambio climático, el crecimiento económico y la inclusión social que históricamente han acosado el desarrollo en Latinoamérica”, el mandatario se reunió con estudiantes de la universidad, con quienes compartió sus posturas en relación al medio ambiente, transición energética, bioeconomía, crisis climática y propuestas sobre las transformaciones para el país.



“Tenemos una enorme potencialidad, y es que somos la región del mundo, de acuerdo a las actuales tecnologías, con más capacidad de generar energía limpia. Por tanto, tendríamos un importante papel que jugar en el escenario hipotético y futuro de una economía descarbonizada”, aseguró Petro ante el auditorio.



El presidente fue enfático en que se necesita avanzar en la descarbonización de las economías, algo que podría tardar entre diez y veinte años, según citó el mandatario en relación a algunos estudios científicos. Para el Presidente, el desarrollo de su potencial de energías limpias implica que “América Latina ganaría”.



Con este panorama temporal, según Petro, sería una tarea de este Gobierno y de la próxima administración definir el camino que requiere el país.



Entre sus argumentos, Petro aseguró que en la teoría científica de la crisis climática “hay un punto de no retorno, un punto en donde, hagas lo que hagas, los efectos ya son irreversibles y crecientes, independientemente de la voluntad del ser humano”.



Por ello, precisó en la necesidad de acelerar las decisiones para esa transición: “Deben tomarse rápidamente, ya que el reloj de la crisis climática no admite dilaciones”.



Finalmente, Petro mencionó que es un error que se siga insistiendo en las economías extractivistas del petróleo y carbón como la base del desarrollo económico de América Latina y, en general, del mundo.



“Es una enorme equivocación. Es la discusión en mi país, que vive del petróleo desde hace décadas. Es una enorme equivocación, primero, económica, porque la humanidad tiene que dejar el petróleo y el carbón. Entonces depender exclusivamente de eso es depender de un hilo que se va a romper”, dijo.



De la mano con esto, el Presidente hizo una crítica al modelo económico actual, y preguntó a su audiencia si ¿puede el capitalismo superar la crisis climática? “Desde el puro concepto de la economía política, la respuesta es no”, dijo.



Según Petro, se necesita planificar la transición hacia una economía descarbonizada y, de la mano con esto, el liderazgo de un nuevo “poder público, que es la gente misma, capaz de llevar a cabo y hacer realidad dicha transición".



Al término del discurso sobre crisis climática, el Presidente se reunió con el presidente de la Universidad de Stanford, Marc Tessier - Lavigne, y el primer mandatario colombiano también se reunió ayer con Michael McFaul, director de Freeman Spogli Institute.



PORTAFOLIO