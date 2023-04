Petro insiste en redistribuir la emisión de billetes en el país

Tal y como lo había hecho en campaña, el hoy presidente Gustavo Petro volvió a insistir en la necesidad de que se redistribuya la emisión de billetes que se imprimen en el país, para que en vez de que llegue primero a los bancos, se utilice con propósitos sociales.

Así lo manifestó el mandatario en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, en donde aseguró que para indemnizar a las víctimas la "única opción es que el poder de emisión del Estado pase en primer lugar, en vez de los bancos, a las víctimas de la violencia" (ver video).

"Uno de los primeros puntos del pacto social es indemnizar a las víctimas": Pdte. @petrogustavo en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. pic.twitter.com/C64d61W7Sh — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 11, 2023

Para el mandatario, económicamente es lo mismo porque el dinero circula, pero políticamente y socialmente no es lo mismo.

No es la primera vez que el presidente Petro ha pedido la redistribución del dinero que emite el Banco de la República. En su época como senador y candidato encendió una polémica luego de decir que la emisión del Banco de la República fuera destinada a financiar el gasto del Gobierno, provocado por la pandemia del covid-19.

Entre las propuestas del entonces senador estaba que el Banco de la República emita dinero para que le preste al Gobierno con una tasa de interés cero y que este, a su vez, se distribuya a los más pobres.

Las consecuencias de emitir más billetes

Frente a propuestas como estas, en varias ocasiones el Banco de la República ha señalado cuáles son las consecuencias que tiene para la economía emitir más billetes.

Según explica, “la riqueza de una economía no depende de la cantidad de dinero que hay en ella sino de su nivel de producción. Esto significa que por más que aumente la cantidad de dinero que circula, una economía no es más rica si no aumenta su producción en sectores como la agricultura y la industria”.

Además, agrega que cuando aumenta la cantidad de dinero sin que haya un crecimiento en la producción de un país se genera inflación, ya que más dinero tratando de comprar la misma cantidad de bienes y servicios, provoca que quienes venden cobren más y se genere un aumento de precios. Por eso el Banco de la República controla la cantidad de dinero que emite para evitar desastres en la economía de Colombia.



PORTAFOLIO