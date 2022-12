¿Adiós a la Bienestarina?: Petro pide al ICBF no comprarla más

El presidente Gustavo Petro le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) parar la compra de Bienestarina, un alimento precocido "a base de una mezcla de cereales, leguminosa y leche entera en polvo, con vitaminas y minerales y ácidos grasos esenciales y de fácil preparación".



El mandatario asegura que esta es "importada y costosa". Por eso, sugirió priorizar la alimentación de los niños y niñas del país con productos cultivados en Colombia.

“Cuando el ICBF entrega Bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es productos importados al por mayor y la reparten a los niños, eso donde no se la roban. Pues no, para que lograr que los niños estén nutridos lo que se tiene que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente y no importarla y la bienestarina debe costarnos un ojo de la cara cuando el territorio debería dar esa alimentación”, dijo el jefe de Estado.

Sus declaraciones se dieron en medio de su llegada al corregimiento Coyongal, en el municipio Magangué, en el departamento de Bolívar. Allí se instaló el programa de ollas comunitarias, una apuesta que fue hecha por el Gobierno en uno de los puntos de la declaratoria de desastre natural por el invierno.



En su intervención, Petro también habló del nuevo plan de lucha contra el hambre a largo plazo a través de la compra de cosechas a los campesinos y la creación de una red de distribución de alimentos a bajo precio.

Junto a ello, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario explicó que para que el programa de la primera infancia sea eficaz "debe pasar del concepto, muy neoliberal, de seguridad alimentaria, que se basa en importación de alimentos y grandes contratistas a la soberanía alimentaria del territorio donde vive la niñez".

La idea es que estas medidas se implementen en el plan de asistencia humanitaria de emergencia que lidera la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres​​ (UNGRD), con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de los damnificados.



Junto a ello, Petro aseguró que: "Los tres años de preescolar deben generalizarse en el país para obtener no solo una niñez más sana sino una niñez más capacitada para el amor al saber y el arte".

