'No hay izquierda cobarde': qué ocurrió para que Petro le respondiera así a Maduro

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el presidente Gustavo Petro cuestionó unas palabras de Nicolás Maduro en contra de los gobiernos de izquierda de la región.



Puntualmente, el mandatario colombiano dijo que "no hay izquierda cobarde", después de que el presidente de Venezuela criticara a los gobiernos de izquierda y derecha por no condenar supuestos intentos de ataques en su contra.



"No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo", comentó Petro.



Después, recordó al ex mandatario venezolano Hugo Chávez, a quien le reconoció "proponer una democracia".



"La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo. La revolución de hoy es transformar el mundo profundizando la democracia", dijo.

Las palabras de Maduro

La respuesta de Petro fue hacia un video de Nicolás Maduro en el que calificó de cobardes a los gobiernos de izquierda por no condenar supuestos intentos de atentados en su contra.

"No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró con la captura de dos individuos del movimiento terrorista llamado Vente Venezuela, será veinte terroristas. Callan (...) los gobiernos de derecha callan. La izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos contra la revolución, contra la paz" (SIC), aseguró Maduro.



Este cruce de declaraciones entre mandatarios se une a las posiciones que tomaron las cancillerías de ambos países por las elecciones presidenciales en Venezuela, del próximo 28 de julio.



Colombia, por un lado, mostró su "preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición, como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros".



Y Venezuela, por el otro, respondió que las declaraciones de Colombia fueron "por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de EE. UU.".

*Con información de EFE