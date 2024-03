Petro no retirará reforma de salud, aunque virtualmente estaría hundida en el Congreso

El presidente Gustavo Petro dijo este martes que no retirará del Congreso de la República el proyecto de la reforma a la salud, pese a que 8 de 14 congresistas radicaran una ponencia de archivo de cara al tercer debate en la Comisión VII del Senado para hundir la iniciativa.



"Para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma de la salud. El sistema actual no es sostenible. Punto. La mayoría de las EPS, no todas, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos, así que el Gobierno entra a actuar", dijo el mandatario durante una rueda de prensa que tenía como propósito hablar de la construcción del Metro de Bogotá.

#NoticiaW | “Para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible”: presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) → https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/4FsiBX1g3M — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 12, 2024

Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas sobre la reforma a la salud que viene promoviendo el Gobierno, el jefe de Estado se refirió al caso y cuestionó al Congreso por la decisión.

El jefe de Estado manifestó que el Congreso "no fue capaz de hacer una reforma de salud cuando más se necesitaba, si es que adopta esa posición. Allá él. Pero la reforma de la salud es absolutamente imprescindible porque hay, por lo menos, 35 billones de pesos perdidos y este gobierno no va a dejar que se pierda el dinero público".

Llaman a manifestarse

Ante el proceder del Congreso, las centrales obreras convocaron a una manifestación para el 9 de abril, con el fin de defender las iniciativas gubernamentales.

“No dejemos que se hunda la reforma a la salud. No más paseo de la muerte. A la calle el 9 de abril a exigir que no se hunda. No más EPS sepultureras del pueblo”, escribió en su cuenta de X, Fabio Arias, presidente de la Central Unitarias de Trabajadores (CUT), uno de los sindicatos promotores de las movilizaciones.

Por su parte, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Martha Alfonso Jurado, instó a los colombianos a que salgan a las calles para evitar que se hunda la reforma a la salud.

“No estamos derrotados, la reforma a la salud sigue viva hasta que se discuta la ponencia y se haga la votación. Invito a la sociedad colombiana a la movilización, a las calles en defensa de nuestro derecho a la salud”, dijo la Congresista.

