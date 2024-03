Carlos Carrillo fue designado como nuevo director de Gestión del Riesgo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó este viernes al exconcejal bogotano Carlos Carrillo como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en reemplazo de Olmedo López, que renunció al cargo el jueves en medio de un escándalo por unas compras supuestamente irregulares.



"Vamos a nombrar a Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (de Desastres)", expresó Petro a periodistas en Kingstown (San Vicente y las Granadinas), donde participa en la VIII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



Carillo, diseñador industrial y profesor universitario que fue concejal entre 2020 y 2023, asumirá el cargo que López dejó vacante el jueves tras presentar su 'renuncia irrevocable' por 'los cuestionamientos' que enfrenta por la compra que hizo la UNGRD de 40 carrotanques para atender emergencias en el desértico departamento de La Guajira (norte).



El escándalo que involucra a López comenzó porque, reveló la emisora W Radio, hubo sobrecostos por más de 20.000 millones pesos (unos 5 millones de dólares) en la compra de los carrotanques.



En ese sentido, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si existen irregularidades en la compra, si esta se hizo para favorecer "a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema".



El Gobierno pretende con estos vehículos proveer agua potable a La Guajira, el departamento más desértico del país y también el que reúne las cifras más altas de pobreza extrema y desnutrición infantil.



Olmedo López, el cuestionado director de la UNGRD @olmedolopezm

"Estos carrotanques son una respuesta efectiva y oportuna a la crisis hídrica que afecta a La Guajira, donde el 50 % de los niños fallecen por problemas relacionados con la nutrición y la falta de agua potable y alimentos", explicó el mes pasado la UNGRD.



Sin embargo, los vehículos llevaban un mes en La Guajira sin estar en funcionamiento, por lo que había rumores de que no estaban operativos.



Incluso en imágenes divulgadas por congresistas esta semana se ve cómo uno de los carrotanques se estancó en una carretera de tierra de La Guajira y no pudo llegar hasta el lugar donde iba a entregar el agua.



Por ello, López aseguró que renunció para que las denuncias en su contra "no enloden las banderas anticorrupción" que el "proyecto político" de Petro "empuña".



"Tengo la plena certeza y la convicción (de) que demostraré con creces mi actuar transparente en cada una de las acciones. Quizás mi falta de experiencia en lo público fue mi gran debilidad, pero no así la capacidad de restablecer derechos a los damnificados", añadió el exdirector de la UNGRD.



Por todo lo ocurrido, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia penal contra López.



"No permitiremos que nadie haga negocios con los derechos de la ciudadanía. Espero que las autoridades (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría), donde he radicado las denuncias en el marco de mis funciones como Secretario de Transparencia, establezcan si los implicados (...) incurrieron en algún delito, faltas disciplinarias o fiscales", expresó Idárraga en la red social X.



EFE