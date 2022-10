Petro pide poner 'bajo la lupa' a narcobienes administrados por SAE

El presidente Gustavo Petro ordenó poner bajo la lupa el inventario de bienes de extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE ante la posibilidad de que “podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia".

Así se refirió el mandatario colombiano frente a posibles irregularidades en el manejo de los bienes incautados a la mafia y a otras organizaciones criminales por parte de la entidad.

“Le agradezco al Fiscal General de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE”, manifestó el presidente en sus redes sociales en dónde instó a la Fiscalía a que evalúe el tema.

El mensaje de Petro se conoce 10 días después de un debate en la plenaria del Senado en el que el designado director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, hizo un corte de cuentas preocupante.

Según dijo, el gran problema de esa entidad son los inventarios: “No tenemos certezas sobre el valor catastral, el valor comercial, de la mayoría de los activos y mucho menos de las sociedades. Estos valores aproximados que ustedes ven allí, algo así como $8,8 billones de pesos, difieren en su fuente y en su método de valoración de otros como el que ha resaltado el senador y presidente Roy Barreras”, dijo Rojas.

"Desde el empalme no contamos con un inventario transparente y un sistema informativo, lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía en las reuniones que sostuve con la fiscal delegada. Desde el momento en el que yo me posicioné, lo primero que he hecho es pedir la cita con la Contraloría General de la República para expresarle mis preocupaciones porque no conocía el informe, además no ha sido liberados", añadió Rojas.

Frente al llamado del presidente Petro, Andrés Ávila, el saliente director de la SAE le dijo a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que la SAE recibió en el 2014 un inventario en Excel de la DNE: "Fueron 19.819 folios de matrícula inmobiliaria y más de 1. 700 sociedades sin ningún tipo de inventario real. Más de 12.000 vehículos fueron inventarios en papel y sólo se encontraron un poco más de 5.000. Las sociedades fueron entregadas sin ningún tipo de información y la entidad no tenía un sistema de información que permitiera el control de sus activos".

"Ante las irregularidades encontradas, no solamente se realizaron las denuncias correspondientes, las cuales se encuentran en investigación en la FGN; sino que además se visitaron uno a uno todos los activos para levantar el estado físico, jurídico y financiero de los mismos", añadió.

Además Ávila dice estar de acuerdo que se investigue.

"Compartimos la necesidad de avanzar en las investigaciones sobre la corrupción generada en la DNE y en un mayor fortalecimiento de la SAE, aspecto sobre el que se trabajó ampliamente durante los últimos años", señaló Ávila y anunció un comunicado sobre el tema.

