Petro pide a Fedegán aclarar mensajes que 'invitan al paramilitarismo'

El presidente Gustavo Petro pidió a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) que aclare si unos comunicados que están llegando a sus afiliados han sido enviados por esta gremial, ya que considera que son "ni más ni menos una invitación al paramilitarismo".



Se trata, según un texto que copió el mismo Petro en su cuenta de X, de mensajes que critican un decreto del Ministerio de Agricultura que, según su versión, reglamenta la extinción de dominio a través de un proceso administrativo (sic).



"Debemos estar prevenidos y no olvidar que las brigadas solidarias ganaderas deben ser el apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada (sic)", dice el comunicado que supuestamente han recibido afiliados a Fedegán.



Así, incluso, habla de la amenaza de una "confrontación de baja intensidad": "Solo fortaleciendo las agremiaciones ganaderas locales podemos enfrentar los retos que vienen. Dios no quiera que esto termine en una confrontación de baja intensidad".



Petro consideró que podría ser un llamado a agruparse en nuevos grupos paramilitares e insistió en que el "camino propuesto por el Gobierno es pacífico" y por ello "debe respetarse".



"No quieren expropiar", subrayó Petro, sino que "la propuesta es la de comprar a precio comercial la mitad de las grandes haciendas y aumentar la productividad de la ganadería".



"El llamado a mantener a Colombia en la brutalidad feudal ya no sirve ni a quienes la impulsan ni al país. El Estado no se prestará al genocidio", aseguró el mandatario.

Fedegán debe aclarar si estos comunicados que llegan a sus afiliados provienen de su dirección.



Ni más ni menos son una invitacion al paramiltarismo.



La reforma agraria implica un campesinado que hable, se exprese y solicite sus derechos. Asi como los grandes poseedores… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 6, 2023

La relación entre Fedegán y el paramilitarismo ha sido señalada en numerosas ocasiones, incluso en declaraciones ante la Justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Recientemente, una investigación del diario español El País mencionaba mensajes enviados por Fedegán y sus directivos que supuestamente convocaban "brigadas de reacción solidaria entre los ganaderos para responder a la invasión de tierras, y estas brigadas comenzaron a considerar que había que "armarse y defender lo suyo", como se insinuaban en grupos de WhatsApp revelados por la prensa.



EFE