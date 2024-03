El presidente Petro planteó la posibilidad de hacer una Asamblea Constituyente

En medio de un discurso dado en el barrio Puerto Resistencia, en la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro habló sobre la posibilidad de hacer una Asamblea Nacional Constituyente.



"Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia", dijo.



(Más: Alertan riesgo de desabastecimiento de 12 medicamentos: ¿cuáles son?).



"(Sic) No es el pueblo que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar", agregó.

Este es el momento en que el Presidente Gustavo Petro dice que “Colombia debe ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, según sus palabras porque “le impiden aplicar la Constitución”. Más información: https://t.co/Qbj6dbjF40 pic.twitter.com/0Mij7Tw0MS — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 16, 2024

(Le recomendamos: Petro critica al Consejo de Estado tras tumbar nombramiento de embajador en México)



En ese mismo sentido se desdijo frente a la búsqueda de un gran acuerdo nacional, un tema del que viene hablando desde inicios de su gobierno y del que hizo amplio énfasis en su discurso del 20 de julio en el Congreso. “Ya no es momento de un acuerdo nacional como propuse. Han echado tres senadores, me quedé sin cónsules en México, dijeron que María José Pizarro no puede estar en la mesa directiva y dicen que no hay persecución. Quieren tumbar los decretos”, fueron las declaraciones del mandatario.



Precisamente este viernes el Consejo de Estado tumbó la designación de Andrés Hernández como cónsul en Ciudad de México. El tribunal administrativo tomó la decisión, basado en que este no cumplía los requisitos de ley. Hernández ha sido parte del círculo más cercano de Gustavo Petro. Incluso, este fue uno de sus asistentes en su último paso por el Congreso.

Gustavo Petro, presidente colombiano.

El mandatario, que participa en una asamblea de la movilización indígena 'Minga por transformaciones para la vida, el territorio, la democracia y la paz', señaló: "las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó"



Estas declaraciones se conocen en un contexto en el que la controvertida reforma a la salud, propuesta por el Gobierno, agoniza en el Congreso luego de que ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado radicaran el martes una ponencia para archivar el proyecto, pese a lo cual el presidente aseguró que no la retirará.



(Más: Colombia tendrá pescado suficiente para Semana Santa, según Minagricultura).



Para que la reforma se hunda definitivamente, ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima deben votar a favor de la iniciativa que archiva el proyecto cuando la presidenta de esta, la senadora Martha Peralta, del oficialista Pacto Histórico, cite a la votación. Otras reformas que impulsa el Gobierno, como la del sistema de pensiones y la laboral, también están empantanadas en el trámite legislativo



PORTAFOLIO

*Con información de EFE