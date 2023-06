Petro apoya decisión de Corte sobre semanas de pensión para mujeres

La Corte Constitucional declaró inexequible (inconstitucional)la exigencia de 1.300 semanas laborales cotizadas para que las mujeres en el país se puedan pensionar.

Esto inmediatamente llamó la atención del presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de Twitter hizo a conocer su ante la decisión de la Corte frente a este requisito contemplado en el Artículo 9 de la Ley 797 de 2003.



El primer mandatario no ocultó su postura a favor a esta medida, asegurando que esta se traduce en un gran paso para el avance en la aprobación de la reforma pensional.



"Me parece una excelente decisión de la Corte Constitucional, que hace aún más necesaria la reforma pensional para poder financiar este gran logro de la mujer trabajadora", compartió el presidente.

Me parece una excelente decisión de la corte constitucional que hace aún más necesaria la reforma pensional para poder financiar este gran logro de la mujer trabajadora. https://t.co/rRJA6qgLi7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

La decisión de la Corte busca reducir la cifra de semanas laborales cotizadas a 1.000 para el año 2027, mediante una reducción gradual de las 1.300 que se encuentran vigentes (resta de 50 semanas al año hasta 2026 y de 25 semanas por año hasta el 2027).



