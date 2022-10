Sistema crédito del Banco Agrario debe reemplazar ‘gota a gota’: Petro

“El gota a gota tiene que desaparecer de la economía popular y tiene que ser remplazado por un sistema de crédito cooperativo, digital, pero también público: una banca nacional de desarrollo, porque el desarrollo está en la economía popular”, dijo el presidente Petro en la apertura del Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).

El mandatario indicó que la economía popular necesita crédito que no vendrá del sistema financiero tradicional de Colombia, sino que, comolo propone Acopi, “se necesita una banca nacional de desarrollo, incluso con crédito de fomento”.



Por lo que, “los fondos de segundo piso que quedan del gobierno se pueden transformar, todos, en un banco de primer piso del desarrollo de la economía popular de Colombia”, detallo Petro.

Y agregó: “¿Que no se puede? El Banco Agrario existe y se puede desarrollar también como banco de fomento de la economía popular urbana de Colombia: un megabanco, es decir el banco más grande de Colombia. Volvería a ser el Banco Agrario Popular”.



Además, dejó claro que su Gobierno está decidido "a que la economía popular tenga crédito, que sería más barato, a pesar de la subida de las tasas de interés del Banco de la República”.

Al concluir su intervención, el presidente habló sobre una posible recesión económica a nivel mundial, le propuso a los micro, medianos y pequeños empresarios del país, jalonar un proceso de alianza entre el Estado y la economía popular.



“Ustedes podrían jalonar este proceso de alianza que les propongo: es la manera, ojalá esté en lo cierto, de capear el temporal que se nos viene encima, no solamente en términos de lluvias, sino en términos de recesión, hambre y crisis económica”, concluyó.

