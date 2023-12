‘Fracasamos como país en educar a nuestra niñez en matemáticas, ciencias y lectura’

Luego de que este martes se conocieran los resultados de las pruebas Pisa, que evalúa el desempeño de los estudiantes de 15 años en 81 países en competencias de matemáticas, lectura y ciencias, y en las que Colombia obtuvo cifras negativas, el presidente Gustavo Petro manifestó que "fracasamos como país en educar a nuestra niñez".



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Según el mandatario, la brecha educativa entre los estudiantes colombianos frente a otros de países de la Ocde es inmensa y los resultados plasman "una política absurda y perezosa para lograr que la población colombiana se eduque".

(Lea: Estudiantes colombianos se ‘rajan’ en pruebas Pisa: matemáticas, el dolor de cabeza).



"Prefieren invertir el erario en subsidios a la gasolina y guerra nos ha llevado a este fracaso estratégico que hay que saber superar", dijo en su cuenta de X, ante el informe de Pisa.

Se presentaron los resultados de las pruebas PISA internacionales año 2022.



Muestro aquí el comportamiento durante este siglo del sistema educativo colombiano, público y privado, frente al resultado de la OCDE para que ustedes puedan comparar.



Fracasamos como país en educar a… pic.twitter.com/8LP2HVgtfo — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 5, 2023

"Esto no es una nueva noticia, se ha venido repitiendo en el siglo XXI. Las reformas hechas en el pasado no han apuntado a que la población colombiana se pueda educar con calidad. El derecho de la educación, como calidad en el saber, no existe", dijo el presidente, que hizo la salvedad de que también hubo una leve caída a nivel mundial en los resultados de 2022 por cuenta de la pandemia.

(Le puede interesar: Alcaldes y gobernadores se enfocarán en subir cobertura de la educación).

Según Petro, lo que dejan ver los resultados de Colombia en comparación con los de la Ocde es la creciente brecha que hay por cuenta de la mala educación que habría en el país. "Si no se educa con la misma capacidad, nosotros nos empobrecemos, la brecha de desigualdad se traduce en una serie de problemas completos", agregó.

PORTAFOLIO